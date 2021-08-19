Россельхозбанк назвал самые востребованные специальности в АПК в период сбора урожая

В период уборочной кампании самыми востребованными становятся специалисты, связанные с завершением цикла производства и выращивания продукции, а также транспортировкой и реализацией собранного урожая. Об этом свидетельствуют данные регулярного обзора вакансий АПК, проводимого Россельхозбанком на базе сервиса по подбору персонала на платформе Своё Фермерство. Сервис объединяет более 10,5 тысяч вакансий в сфере АПК и является крупнейшей в России специализированной базой по поиску персонала для компаний агропромышленного сектора.

Самой востребованной профессией в период сбора урожая стала вакансия агронома. На эту специальность приходится 30 из 100 добавленных за последние 10 дней вакансий. В обязанности агронома входит разработка технологических карт, календарных графиков по уходу за посевами, контроль за соблюдением технологии выращивания и уборке урожая‚ а также транспортировка к местам хранения собранного урожая. Больше всего вакансий агронома открыто в Волгограде и Ставропольском крае.

«Профессия агронома является одной из самых востребованных в АПК, но в период сбора урожая спрос на этих специалистов заметно возрастает. Это подтверждают и данные подготовленного нами обзора: по статистике сервиса по подбору персонала на платформе РСХБ Свое Фермерство, в разгар уборочной кампании в 6 из 10 случаев компании готовы нанимать специалистов без опыта работы, и только 30% работодателей ставит условием опыт работы от 3 лет», - комментирует директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

Второй по популярности в период сбора урожая стала вакансия маркетолога-аналитика – на эту профессию приходится 25 из 100 добавленных за последние 10 дней вакансий. В обязанности маркетолога-аналитика и менеджера по продажам входит аналитика и прогнозирование продаж компании, изучение рынков сбыта компании и покупательского спроса на данных рынках, анализ конкурентной среды, обеспечение выполнения планов продаж и другое. При этом в 7 из 10 случаев компании ищут специалиста со стажем работы от 3 до 6 лет, в остальных случаях требуются маркетологи с опытом работы до года. Больше всего таких вакансий размещено в Алтайском крае и Воронежской области.

«В период уборочной кампании предприятия АПК задумываются не столько о сохранении, сколько о реализации товара как внутри страны, так и за ее пределами. Экспорт продукции АПК из России по итогам 2020 года составил более 30 млрд рублей, поставки российской сельскохозяйственной продукции за рубеж превысили доход от экспорта оборонно-промышленного комплекса. Именно экспорт позволяет отечественному АПК повысить доходность и приобрести финансовую устойчивость, поэтому маркетинг останется наиболее востребованными и важным для сельскохозяйственных предприятий», - поясняет Елена Батурова.

Замыкает тройку самых популярных вакансий профессия водителя и специалиста по транспортной логистике. Эта профессия упоминается в каждой пятой вакансии, размещенной на сервисе по поиску персонала на платформе Свое Фермерство за последние 10 дней.

В обязанности водителя входит прием товар со складов, погрузочно-разгрузочные работы и доставка товара. В обязанности специалиста по транспортной логистике также входит подготовка аналитической отчетности по маршрутам доставки и составление и оптимизация маршрутов доставки. В каждом третьем случае работодатель готов принять специалиста с опытом работы до 1 года, и только в каждом 8ом – с опытом работы более 3 лет и навыками управления электропогрузчика. В остальных случаях копании ищут водителей без опыта работы. Больше всего таких вакансий представлено в Еврейской автономной области и Краснодарском крае.

Примечательно, что традиционная для этого периода специальность сборщика урожая (в том числе сборщика грибов, ягод и чая) не так популярна – только 13 из 100 добавленных за последние 10 дней вакансий приходится на эту профессию. Больше всего таких вакансий размещено в Краснодарском крае.

«Мы запустили сервис по подбору персонала на платформе экосистемы Свое Фермерство чуть меньше года назад - в сентябре 2020, и за это время он вырос в крупнейший в России специализированный ресурс, агрегирующий резюме и вакансии в агропромышленном секторе. Сервис является бесплатным и позволяет предприятиям АПК сокращать расходы на подбор персонала, находить профессиональные кадры даже с узкой специализацией во всех регионах России. С помощью поиска вакансий на нашей площадке компании могут увеличить свою эффективность и найти работников для реализации полного производственного цикла – от агрономов, до сборщиков урожая, специалистов по продажам до специалистов по транспортной логистике», - рассказала директор Центра развития финансовых технологий Елена Батурова.