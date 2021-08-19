Краснодарский край обогнал Подмосковье по продажам новостроек

Пандемия подогрела спрос на приморскую недвижимость, сообщает РБК.

В первом полугодии 2021 года Краснодарский край занял первое место по продажам на вторичном рынке недвижимости (готовое жилье, которое реализуют не застройщики, а собственники). В регионе, как подсчитал РБК на основе данных Росреестра, в январе-июне были проданы 113 тыс. готовых квартир и домов.

В последние годы Краснодарский край традиционно по этому показателю был на втором месте, уступая Московской области. Но там в первом полугодии было продано на 17 тыс. готовых объектов меньше, чем на Кубани.

Краснодарский край уже обгонял Подмосковье по продажам «вторички» в первом полугодии 2020 года, но тогда количество сделок из-за коронавирусных ограничений было в целом низким – в обоих регионах было продано примерно на 70% меньше готового жилья, чем в этом году.