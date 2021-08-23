Бизнес хочет взаимности. В Иркутске прошел II Байкальский международный форум партнеров

Несмотря на сложный и тревожный 2020 год, в экономике Иркутской области наблюдается уверенный рост, а объем инвестиций в основной капитал увеличился по итогам года на 7%. Поиск инвесторов остается важнейшей задачей правительства Приангарья. Многие крупные компании, работающие в регионе, готовы сотрудничать с властями и развивать территорию своего присутствия. Но бизнес хочет взаимности. Подробнее об этом – в нашем материале.

Байкальский международный форум партнеров-2021.

Фото: Андрей Фёдоров.

Площадкой для публичного диалога бизнеса и власти является Байкальский международный форум партнеров (БМФП – 2021), организованный Союзом «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири». Форум прошел во второй раз, ключевыми темами события стали инвестиции в регион и его цифровизация, развитие Прибайкальской природной территории и новации для бизнеса, которые сегодня осуществляются в лесной сфере.

«Иркутской области необходим закон об инвестиционной деятельности»

Инвестированием должны заниматься не только государство или регион – необходимо социально-партнерское инвестирование со стороны компаний, которые работают на территории Иркутской области, уверен губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Если компания заходит в регион, она должна учитывать интересы местных жителей.

Байкальский международный форум партнеров-2021.

Фото: Андрей Фёдоров.

Игорь Кобзев, Губернатор Иркутской области:

– С каждой крупной компанией, которая планирует работать в Иркутской области, мы индивидуально рассматриваем, что необходимо сделать с точки зрения запросов жителей. Это бывает непросто: все считают свою экономику, тем не менее, многие готовы к сотрудничеству. Вместе с Законодательным собранием мы пришли к выводу, что Иркутской области необходим закон об инвестиционной деятельности. В нем будет прописано, какие права и обязанности получит бизнес, желающий работать в этом субъекте, какой результат получит он, какой результат получат жители. Осенью проект закона будет направлен в ТПП РФ на экспертизу.

«Строится система поддержки частных крупных инвестиционных проектов»

Бизнес-сообщество и власть в Иркутской области работают слаженно: в регионе реализуются многомиллиардные инвестиционные проекты, решающие в том числе социальные задачи. По объему частного капитала, вложенного в иркутскую землю, область занимает второе место по Сибирскому федеральному округу.

Максим Фатеев, и.о. Президента ТПП РФ:

– Правительство России в рамках запуска нового организационного цикла переходит к практической работе по сопровождению инвестиционных проектов. Под эти задачи строится профильная система государственного управления на федеральном и региональном уровнях. Работа будет вестись по четырем направлениям, включая построение системы поддержки крупных частных инвестиционных проектов. В рамках построения этой системы при участии Торгово-промышленных палат при губернаторах будут создаваться инвестиционные комитеты. Основной их задачей будет консультация в целях урегулирования возможных конфликтов инвесторов с органами власти в регионах.

«Форум – это возможность публичного диалога с властью»

Во время II Байкальского форума партнеров Союз «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» подписал два соглашения о сотрудничестве с Правительством Иркутской области и с Администрацией города Иркутска. Эти документы говорят о том, что власть и бизнес нашли общий язык, уверен Президент Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» Алексей Соболь. Во время пленарного заседания он рассказал, что Палата, как и правительство области, подготовила проект закона, необходимого для ускорения развития экономики области. Это закон об инвестиционном налоговом вычете.

Байкальский международный форум партнеров-2021.

Фото: Андрей Фёдоров.

Алексей Соболь, Президент Союза «ТПП ВС»:

– Нет сомнений, что в непростое время пандемии как никогда нужна сильная и эффективная экономика, честные и прозрачные правила глобальной торговли, свободный обмен инвестициями и технологиями, здоровая и честная международная конкуренция. Надо отдать должное нашей власти – муниципальной, региональной – в том, что нас слушают. А проведение форума дает возможность прямого публичного диалога бизнес-сообщества с властью. Это приносит реальную пользу для бизнеса: многие идеи после правильно организованного форума реализуются на практике.

«Городская среда – новый фактор притяжения для инвестиционных проектов»

Инвестполитика – самая революционная, по словам министра, отрасль в регионе за последние 20 лет. В прошедшем году Минфин и Минэкономразвития России предложили несколько новых механизмов, которые решают проблемы, связанные с инфраструктурной ограниченностью при реализации инвестиционных проектов. Это, например, закон о защите и поощрении капиталовложений, который поможет развивать среду на территории реализации инвестпроектов. Иркутская область готова пользоваться новыми инструментами. Кроме того, в настоящее время она формирует региональный бюджет развития, который позволит сделать рывок вперед по важным для региона инвестпроектам. К процессу Минэкономразвития Иркутской области подключает муниципалитеты, которые фактически распоряжаются землей.

Байкальский международный форум партнеров-2021.

Фото: Андрей Фёдоров.

Наталья Гершун, министр экономического развития Иркутской области:

– Мы консолидируем наши усилия, чтобы инвестиционный процесс в Иркутской области стал более прозрачным, более эффективным, более динамичным. Реализация крупных инвестпроектов идет неотступно вместе с развитием среды городов, сел и поселений, где они реализуются. У людей, которых мы зовем работать в наш регион, уже сформировались определенные требования: им нужны хорошие детсады и школы, у них есть требования к поликлиникам, дорогам и вечерним развлечениям, к развитию малого бизнеса. Если раньше размещение промышленных предприятий определялось наличием полезных ископаемых и дешевой электроэнергией, то сейчас появились новые факторы притяжения для реализации инвестиционных проектов, одним из которых становится городская среда. Над этим мы продолжаем работать, используя новые, недавно появившиеся механизмы.

«Промышленность региона нуждается в серьезной комплексной модернизации»

Природный и промышленный потенциал Иркутской области велик, а объем инвестиций в основной капитал выше, чем в среднем по стране: 165 тысяч рублей на душу населения в Иркутской области против 130 тысяч рублей на каждого жителя страны. Однако есть и проблема: большой промышленный потенциал региона нуждается в серьезной, комплексной модернизации в соответствии с новыми тенденциями на инвестиционном рынке, – так называемыми требованиями по ESG.

Байкальский международный форум партнеров-2021.

Фото: Андрей Фёдоров.

Владимир Гамза, Председатель Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике, член Правления ТПП РФ, Председатель Наблюдательного совета Ассоциации «Гильдия экспертов финансового рынка»

– Огромный промышленный потенциал Иркутской области был построен в советское время и на сегодняшний день он не вписывается в новые требования в рамках ESG: это экология, социальная ответственность и хорошие современные благоприятные условия жизни для тех, кто работает на предприятиях, и для членов их семей. Сейчас перед промышленными предприятиями стоит задача не просто закупить оборудование – им необходима промышленная реновация, комплексная, глобальная модернизация. Подготовка площадок для проектов браунфилда (индустриальные парки, образованные на территориях, которые ранее использовались для промышленных целей, – прим. ред) – это совсем не то же самое, что подготовить площадки «в поле». Я уверен, что эта задача будет самой актуальной для Восточной Сибири на ближайшие лет 20, и уже в полный рост стоит в Иркутской области. Реализацией проектов промышленной реновации мы в ТПП РФ сейчас плотно занимаемся совместно с регионами.

«Надо работать над открытостью бизнеса»

По словам генерального директора «Национального рейтингового агентства» Алины Розенцвет, преимуществом большинства регионов Сибирского федерального округа с точки зрения инвестиционной привлекательности является благоприятная инвестиционная среда и существенный производственный потенциал, а общее слабое место – небольшой размер рынка, который объясняется удаленностью от европейской части страны. Инфраструктурное отставание – это еще одна общая проблема большинства сибирских регионов. Она же является и точкой роста.

Алина Розенцвет, генеральный директор ООО «Национальное рейтинговое агентство»:

– Отличие между сильными и слабыми регионами можно сформулировать так: слабые регионы по-прежнему привлекают инвестиции за счет природных ресурсов и производственного потенциала, в то время как сильные регионы предлагают хорошие институты, понятные правила игры, комфортные меры поддержки. В целом СФО можно назвать благоприятным с точки зрения инвестиционного климата. При этом подняться как минимум на одну ступень вверх – вполне выполнимая для большинства регионов задача. Для этого требуются как точечные решения, так и комплексная работа по созданию системы поддержки инвесторов.

Универсальных рецептов здесь нет, но драйверами могут служить три ключевых точки:

Развитие инфраструктуры;

Развитие туризма;

Формирование системной поддержки бизнеса и онлайн коммуникации с инвесторами.

Примером инвестиционной привлекательности проблемного региона за счет создания туристической дестинации стала Республика Алтай: мы видим, что туризм – это очень хорошая точка роста с большим потенциалом.

Еще одно направление, над которым надо подумать, – открытость бизнеса. В этом плане СФО отстает как минимум от Уральского, а тем более от Северо-Западного и Центрального регионов. Если не считать компании, имеющие федеральный масштаб, а таких порядка 23%, то среди оставшихся лишь 7% компаний округа имеют рейтинги. Это само по себе говорит о непрозрачности деятельности и препятствует привлечению небанковского финансирования.

«Иркутская область – одна из точек приложения наших сил»

Республика Беларусь находится далеко от Иркутской области – в шести тысячах километров. Однако между нашими странами ведется активное сотрудничество, что выражается в росте товарооборота: за первое полугодие 2021 года он составил 105,2%. В рамках БМФП-2021, в частности, был дан старт работе виртуального торгового дома «Иркутск-Брест» для развития контактов иркутских и белорусских предпринимателей.

Байкальский международный форум партнеров-2021.

Фото: Андрей Фёдоров.

Александр Позняк, руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации:

– Иркутская область – одна из точек приложения наших сил. Между Иркутской и Брестской областями подписано соглашение о сотрудничестве, намечается визит губернатора Брестской области в Иркутск. Вопросов, над которыми наши регионы работают, много. В частности, это поставка лесозаготовительной техники, карьерных самосвалов. Мне кажется абсолютно верной идея социального партнерства с бизнесом и настрой государственных структур на то, чтобы создавать для этого условия. Уверен, что этот посыл является фундаментальным для привлечения инвестиций в инновации.

«Мы не ворота на Байкал – мы город на Байкале»

По словам мэра города Иркутск Руслана Болотова, для городских властей критически важна четко отлаженная система взаимодействия с субъектом федерации. Она позволяет привлекать инвесторов и реализовывать проекты инженерной инфраструктуры для создания среды, которая позволит остановить миграционный отток населения.

Байкальский международный форум партнеров-2021.

Фото: Андрей Фёдоров.

Руслан Болотов, мэр города Иркутска:

– В Иркутске было сделано достаточно много для того, чтобы смягчить воздействие пандемии коронавируса на бизнес и позволить ему сохранить свои позиции. Согласно данным Росстата за последний квартал, это удается. При этом перед нами, как и прежде, стоит задача создания среды, которая позволяет привлекать людей в субъект федерации. Несмотря на очевидные конкурентные преимущества территории, у нас наблюдается отток населения. А между тем, мы не ворота на Байкал – мы город на Байкале. И наша задача сегодня – совместно с бизнесом работать над социально-инженерной инфраструктурой города, которая сделает проживание в нем более комфортным.

Первые итоги уже есть: в результате сотрудничества с крупными компаниями в Иркутске будут построены шесть образовательных объектов вместимостью тысяча мест каждый. Суммарный объем инвестиций одной только компании En+ Group на территории города Иркутска оценивается в сумму порядка 25 млрд рублей. И таких примеров становится все больше.

«Нам приятно предлагать партнерам самые "горячие" разработки»

Повестка по созданию уникальной туристической зоны на Байкале – новый вызов для бизнес-развития Иркутской области, отметил заместитель Председателя Байкальского банка ПАО Сбербанк Антон Соколов. Сбер активно вовлечен в этот созидательный процесс и приглашает предпринимателей стать его единомышленниками по развитию макрорегиона Байкал. Также банк предлагает партнерам вместе участвовать в цифровизации бизнеса, внедрять новые технологии – не только финансовые, но и IT-ресурсы.

Байкальский международный форум партнеров-2021.

Фото: Андрей Фёдоров.

Антон Соколов, заместитель Председателя Байкальского банка ПАО Сбербанк:

– Мы много и часто говорим с предпринимателями региона о необходимости своевременных решений, о том, как важно вовремя и правильно уловить тренды, занять новую нишу, первыми начать применять высокотехнологичные инструменты, и мы видим, как быстро и умело может перестраиваться бизнес Приангарья. Вот почему нам всегда приятно предлагать партнерам самые «горячие» разработки Сбера, такие, например, как платформа для организации и сопровождения онлайн-торговли InSales. Рынок электронной коммерции в России становится одним из главных двигателей торговли, и разработка Сбера может помочь ей стать еще эффективнее.

«ВТБ готов поддержать перспективные инвестиционные проекты»

Банк ВТБ поддержал Байкальский международный форум партнеров второй раз. Александра Макарова, управляющий ВТБ в Иркутской области, отметила, что диалог сторон, нацеленный на рост деловых связей, с каждым годом становится все более актуальным. Совместно с представителями органов власти, дипломатических ведомств, банков, бизнес-сообщества и организаций, ориентированных на развитие предпринимательства, ВТБ помогает открыть бизнесу региона новые горизонты.

Фото: Андрей Фёдоров

Александра Макарова, управляющий ВТБ в Иркутской области:

– Сегодня, когда все сферы жизни изменились в результате пандемии, диалог сторон очень важен для развития экономики региона. Байкальский международный форум партнеров – это возможность бизнесу региона расширить перспективы, выйти на новый уровень развития, создать и укрепить деловые связи на межрегиональном и международном уровне.

ВТБ в Иркутской области активно участвует в обсуждении вопросов развития экономики и регионального предпринимательства и помогает получить финансирование компаниям различных направлений деятельности. Как управляющий ВТБ в регионе, я вхожу в состав инвестиционного совета при Правительстве Иркутской области, возглавляю Комитет по предпринимательству в сфере финансов и инвестиций при ТПП Восточной Сибири. Деятельность этих структур направлена на поиск перспективных проектов, анализ и оказание помощи в получении финансирования от банков и других институтов поддержки предпринимательства. В частности, на форуме рассмотрены 12 проектов, которые получили предварительную оценку комитета. ВТБ готов поддержать наиболее перспективные из них.

«Инвесторам нужны льготы»

Иркутская область и весь Байкальский регион вызывают серьезный интерес и у мировых туроператоров, и у авиакомпаний, говорит бизнесмен. Но туристический потенциал реализуется пока очень скромно: мешают несовершенство законодательства, отсутствие инфраструктуры и единого центра управления, а также объективное обстоятельство – долгий срок окупаемости проектов.

Байкальский международный форум партнеров-2021.

Фото: Андрей Фёдоров.

Виктор Григоров, Генеральный директор «Гранд Байкал»:

– Закон об охране озера Байкал – очень правильный и был принят своевременно, но он содержит огромное количество отсылочных норм разных ведомств, которые наложили мощнейшие ограничения на развитие экономики и туризма. Это приводит к тому, что туристическая инфраструктура у нас до сих пор отсутствует. Без поддержки государства инвестор не может построить ее. Вся надежда – на госкорпорацию Туризм.рф, которая имеет полномочия для создания обеспечительной инфраструктуры, и на работу межведомственной группы, которая работает над изменением правовой конструкции.

На мой взгляд, необходимо также решить вопрос с предоставлением льгот по налогу на имущество и налогу на прибыль для тех, кто инвестирует в туристическую отрасль. В суровых сибирских условиях срок окупаемости при строительстве гостиницы составляет порядка 12 лет, это слишком много. Нам нужны современные отели, но пока у инвесторов есть более интересные варианты для вложения денег, и строительство и реновация отелей будут идти слишком медленно.

Байкальский международный форум партнеров – уникальное событие в мире экономики и бизнеса Иркутской области. В 2021 году БМФП проводится во второй раз при поддержке Правительства Иркутской области, Законодательного Собрания Иркутской области, Администрации города Иркутска, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

Целями проведения БМФП – 2021 является консолидация предпринимательского сообщества Иркутской области, регионов России и зарубежных стран в интересах развития и расширения международного и межрегионального сотрудничества, стимулирования международных инвестиций в региональную экономику, презентация экономического, инвестиционного и промышленного потенциала Приангарья.

Спонсорами и партнерами БМФП – 2021 выступили Байкальский банк ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), ГК «Форус», Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение», крупнейшие предприятия и организации – члены палаты, представители СМИ.