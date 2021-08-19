Закон об инвестиционной политике скоро появится в Иркутской области

В ближайшее время в Законодательное Собрание региона будет внесен проект закона об инвестиционной политике. Об этом Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил на пленарном заседании Байкальского международного форума партнеров-2021.

– Проект закона объединяет все ключевые формы поддержки, которые могут быть предоставлены инвесторам, а также регулирует отношения, возникающие при формировании и реализации инвестиционной политики, устанавливает ее цели и принципы, – сказал Губернатор. – Бизнес должен понимать, какие он имеет права и обязанности на территории региона, а жители должны видеть перспективы развития области в разрезе деятельности той или иной компании.

Министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун в рамках форума представила доклад об инвестиционном развитии региона.

По итогам минувшего года объем инвестиций в основной капитал составил 395,3 млрд рублей, что на 7% или почти на 28,6 млрд рублей больше уровня 2020 года. По этому показателю Иркутская область стабильно занимает второе место среди регионов Сибирского федерального округа. В целом по стране Приангарью удалось за год подняться на два пункта и занять 10 место. Сейчас инвестиции в основной капитал на душу населения составляют 165,8 тыс. рублей.

– Данные статистики говорят о том, что, начиная с 2016 года, в экономике региона наблюдается уверенный рост, а большинство региональных макропоказателей смотрятся гораздо лучше среднероссийских и среднесибирских, - отметила Наталья Гершун. - Статданные по первому полугодию 2021 года также показывают положительную динамику. Наблюдается рост во всех важных для региона сферах. Сейчас в Приангарье реализуется свыше 120 только средних и крупных инвестиционных проектов общей стоимостью свыше 2 трлн рублей. Уже в ближайшие годы мы перешагнем порог в полтриллиона инвестиций в основной капитал в год.