Парковку закрыли на островах Конный и Юность в Иркутске из-за угрозы подтопления

Также в связи с подъемом воды ограничен проход на остров Юность со стороны Бульвара Гагарина и парковки возле Детской железной дороги, сообщили SIA.RU в администрации города.

«В связи с повышением уровня воды в Ангаре для обеспечения безопасности людей принято решение о закрытии парковки у островов Юность и Конный. Для ограничения въезда буду выставлены экипажи ГИБДД», сообщают в мэрии.

Ранее эксперты говорили о возможности затопления островов при повышении сбросов воды до 4000 м³/с. На сегодня сбросы уменьшены до 3000 м³/с. Решение приняли Росводресурсы 19 августа.