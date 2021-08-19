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Парковку закрыли на островах Конный и Юность в Иркутске из-за угрозы подтопления

Также в связи с подъемом воды ограничен проход на остров Юность со стороны Бульвара Гагарина и парковки возле Детской железной дороги, сообщили SIA.RU в администрации города.

«В связи с повышением уровня воды в Ангаре для обеспечения безопасности людей принято решение о закрытии парковки у островов Юность и Конный. Для ограничения въезда буду выставлены экипажи ГИБДД», сообщают в мэрии.

Ранее эксперты говорили о возможности затопления островов при повышении сбросов воды до 4000 м³/с. На сегодня сбросы уменьшены до 3000 м³/с. Решение приняли Росводресурсы 19 августа.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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