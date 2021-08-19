Пьяный мужчина пытался уехать на угнанном у иркутянина Mercedes в другой город

ГУ МВР России по Иркутской области сообщило на официальном сайте, что задержан 41-летний мужчина, который предположительно угнал у жителя Иркутска автомобиль Mercedes-Benz и пытался уехать на нем в другой город. Установлено, что предполагаемый преступник был пьяным.

Инцидент произошел 17 августа. Иркутянин ненадолго оставил машину во дворе открытой с ключом в замке зажигания. Когда он вернулся, то не обнаружил транспорт на месте.

В городе объявили план «Перехват». Спустя несколько минут, экипаж дорожно-патрульной службы заметил разыскиваемый автомобиль на объездной дороге в Ленинском районе областного центра.

Транспорт остановили, водителя задержали – им оказался неоднократно судимый за аналогичные преступления мужчина. Возбуждено уголовное дело по статье «Угон», санкции которой предусматривают до 5 лет лишения свободы.