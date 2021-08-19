Минздрав Приангарья вывел 12 больниц из «красной зоны»

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19 августа 2021
Министерство здравоохранения Иркутской области сообщило на официальном сайте о выводе 12 региональных медучреждений из «красной зоны».
Это следующие организации:
- ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 3»,
- ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 9»,
- факультетские клиники ИГМУ;
- МСЧ ИАПО;
- ОГБУЗ «Иркутская городская больница № 6»
- ОГБУЗ «Иркутская городская больница № 5»
- ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница №1»
- ГБУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер»
- ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 10»
- ОГАУЗ «Братская городская больница №5»
- ОГАУЗ «Ангарский перинатальный центр»
- ОГАУЗ «Санаторий «Юбилейный»
Они будут оказывать полностью или частично медпомощь по своему профилю.