Минздрав Приангарья вывел 12 больниц из «красной зоны»

Министерство здравоохранения Иркутской области сообщило на официальном сайте о выводе 12 региональных медучреждений из «красной зоны».

Это следующие организации:

ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 3»,

ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 9»,

факультетские клиники ИГМУ;

МСЧ ИАПО;

ОГБУЗ «Иркутская городская больница № 6»

ОГБУЗ «Иркутская городская больница № 5»

ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница №1»

ГБУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер»

ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 10»

ОГАУЗ «Братская городская больница №5»

ОГАУЗ «Ангарский перинатальный центр»

ОГАУЗ «Санаторий «Юбилейный»

Они будут оказывать полностью или частично медпомощь по своему профилю.