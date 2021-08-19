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Минздрав Приангарья вывел 12 больниц из «красной зоны»

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Министерство здравоохранения Иркутской области сообщило на официальном сайте о выводе 12 региональных медучреждений из «красной зоны».

Это следующие организации:

  • ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 3»,
  • ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 9»,
  • факультетские клиники ИГМУ;
  • МСЧ ИАПО;
  • ОГБУЗ «Иркутская городская больница № 6»
  • ОГБУЗ «Иркутская городская больница № 5»
  • ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница №1»
  • ГБУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер»
  • ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 10»
  • ОГАУЗ «Братская городская больница №5»
  • ОГАУЗ «Ангарский перинатальный центр»
  • ОГАУЗ «Санаторий «Юбилейный»

Они будут оказывать полностью или частично медпомощь по своему профилю.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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