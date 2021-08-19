Пожар произошел в школе Чунского района

Администрация Чунского района Иркутской области сообщила, что накануне в школе №4 поселка Лесогорск произошел пожар.

Фото администрации Чунского района

Возгорание возникло в среду около 22.30 из-за короткого замыкания электропроводки в кабинете химии. Горение ликвидировали за 20 минут. На тушении были задействованы 5 единиц техники и 15 пожарных, в том числе команда газдымозащиты.

«Пострадали кабинеты физики, химии, библиотека и нижестоящий кабинет. Ущерб значительный, а до 1 сентября остается крайне мало времени. Мы приняли необходимые управленческие решения, распределили фронт работ. На отмывку помещений и вынос пострадавшего имущества мобилизованы коллективы 4-й школы и других учреждений поселка», – отметил мэр Николай Хрычов.

Проведены все расчеты и замеры, определена потребность в материалах, заказаны новые окна. Восстанавливать объект будут на средства районного бюджета и местных лесопромышленных предприятий, которые уже выделили более 800 тысяч рублей.