«Разрезуголь» выпустил в реку Чикой около 13 тысяч мальков хариуса

Это крупнейший по площади бассейна и второй по длине приток реки Селенги, основного водосбора Байкал, сообщили SIA.RU в пресс-службе компании.

Мероприятия по выпуску молодой рыбы являются частью экологической программы En+ Group, запущенной по инициативе Олега Дерипаски. Также они осуществляются в соответствии с требованием законодательства и заключению Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства по проектной документации на строительство разреза по добыче каменного угля на Зашуланском месторождении.

Евгений Мастернак, генеральный директор ООО «Разрезуголь»:

– «Разрезуголь» занимается освоением Зашуланского каменноугольного месторождения в Красночикойском районе и проводит строительно-монтажные работы первоочерёдных объектов инфраструктуры, а также разрабатывает проектную документацию строительства разреза мощностью 5 млн тонн угля, отвечающего мировым стандартам. Несмотря на то, что проект находится ещё в стадии становления, мы активно участвуем в сохранении природной среды и водных биологических ресурсов Байкальского бассейна.

Выпуск водных биоресурсов ООО «Разрезуголь» производит c 2020 года. Так, в прошлом году в реку Хилок на территории Петровск-Забайкальского района Забайкальского края компания выпустила 2 300 шт. молоди осетра. В этом году был произведен перерасчет количества и изменен вид выпускаемого водного биоресурса с особей осетра на хариуса. Программа восполнения водных биоресурсов рассчитана до 2024 года. В соответствии с ней угольная компания предполагает выпуск еще около 40 000 шт. молоди хариуса.