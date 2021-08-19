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Закрытый ранее мыс Хобой на Ольхоне открыли для посещения

«Заповедное Прибайкалье» сообщило на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что на Ольхоне Иркутской области открыли для посещения мыс Хобой. Ранее дорога на север острова была закрыта из-за дождей.

«На заседании оперативного штаба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», состоявшегося утром 19.08.21 решено: «Открыть маршруты «Север Острова Ольхон» и «Курма – Кочериково» для посещения, осуществлять выдачу разрешений в установленном порядке», –  говорится в сообщении.

В настоящее время сильные дожди на острове прекратились.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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