Закрытый ранее мыс Хобой на Ольхоне открыли для посещения

«Заповедное Прибайкалье» сообщило на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что на Ольхоне Иркутской области открыли для посещения мыс Хобой. Ранее дорога на север острова была закрыта из-за дождей.

«На заседании оперативного штаба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», состоявшегося утром 19.08.21 решено: «Открыть маршруты «Север Острова Ольхон» и «Курма – Кочериково» для посещения, осуществлять выдачу разрешений в установленном порядке», – говорится в сообщении.

В настоящее время сильные дожди на острове прекратились.