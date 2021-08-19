Первое в Сибири заведение в формате фут-холл откроют в Иркутске

Российский гастрономический оператор Eat Market намерен открыть в Иркутске первое заведение в Сибири в формате фут-холл, его разместят в ТРЦ «Карамель», сообщается на сайте организации.

В настоящее время оператор ищет арендаторов для развития бизнеса.

Фуд-холл – это фуд-корт, состоящий из кафе и ресторанов; в рамках этого пространства представлены различные гастрономические концепции, но, в отличие от обычных фуд-кортов, работа каждой точки фуд-холла направлена не на скорость подачи блюд, а на их качество.