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Первое в Сибири заведение в формате фут-холл откроют в Иркутске

Российский гастрономический оператор Eat Market намерен открыть в Иркутске первое заведение в Сибири в формате фут-холл, его разместят в ТРЦ «Карамель», сообщается на сайте организации.

В настоящее время оператор ищет арендаторов для развития бизнеса.

Фуд-холл – это фуд-корт, состоящий из кафе и ресторанов; в рамках этого пространства представлены различные гастрономические концепции, но, в отличие от обычных фуд-кортов, работа каждой точки фуд-холла направлена не на скорость подачи блюд, а на их качество.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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