С 8.00 21 августа до 22.00 10 сентября движение по улице Пискунова на участке от строения №156/1 до здания №154 будет временно запрещено. Это связано с проведением работ на тепловой сети, сообщили SIA.RU в мэрии.
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Движение ограничат по улице Пискунова в Иркутске
/ Сибирское Информационное Агентство /
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