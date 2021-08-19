Новости

Движение ограничат по улице Пискунова в Иркутске

С 8.00 21 августа до 22.00 10 сентября движение по улице Пискунова на участке от строения №156/1 до здания №154 будет временно запрещено. Это связано с проведением работ на тепловой сети, сообщили SIA.RU в мэрии.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Байкальский международный форум партнеров
Закон об инвестиционной политике скоро появится в Иркутской области
Иркутская область остается в лидерах по привлечению инвестиций в СФО
Сбер на форуме ТПП представит новые бизнес-решения для иркутских предпринимателей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании