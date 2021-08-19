Движение ограничат по улице Трилиссера в Иркутске

От улицы Ядринцева до дома №143 по улице Трилиссера, сообщили SIA.RU в пресс-службе Байкальской энергетической компании.

Для производства строительно-монтажных работ на тепловой сети по улице Трилиссера с 00:00 28 августа по 24:00 15 октября 2021 года будет полностью закрыто движение для автотранспорта – на участке от Ядринцева до дома №143 по улице Трилиссера.

«Объем работ большой, поэтому на время ремонта горячее водоснабжение будет подаваться по временным трубопроводам. Жителям окрестных домов дополнительно сообщим о сроках ограничения горячего водоснабжения на время переключения с основного на временный трубопровод. Все места производства работ будут ограждены, при необходимости установлены проходные мостики для жителей. Кроме информации о проведении ремонтных работ в наших аккаунта, места проведения работ будут нанесены на Яндекс.Карты», – говорят в компании.