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Ремонт Академического моста в Иркутске завершат досрочно

На сегодня работы выполнены на 30%, сообщили SIA.RU в мэрии.

К замене асфальта приступили 25 июля. Уже проведена фрезеровка асфальтобетонного покрытия, сегодня подрядчик приступает к укладке верхнего слоя на полосе по направлению с правого берега на левый.

– Основные претензии к подрядчику: неровное дорожное полотно и некачественные швы. В кратчайшие сроки обе проблемы будут устранены. Также мы крайне не удовлетворены содержанием мостового сооружения, особенно покраской ограждений. Будем требовать, чтобы всё привели в порядок. Обращаюсь к автомобилистам: будьте особенно внимательны в ночное время – основной объем работ на мосту будут проводить именно ночью, – уточнил Руслан Болотов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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