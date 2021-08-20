Игорь Бычков: Энергетики не против майнинга, но законодательство надо менять

Криптовалютная лихорадка, охватившая в последнее время весь мир, не обошла стороной и Россию. Учитывая высокое энергопотребление майнинговых ферм, с одной стороны, и 70% износ распределительных сетей в России, с другой, всё это повышает риски многочисленных аварий на сетях, такую точку зрения озвучил академик РАН, директор Иркутского филиала СО РАН Игорь Бычков в журнале «Эксперт».

– Можете себе представить, какую нагрузку создает небольшая майнинговая ферма на инфраструктуру? Объем потребления у нее – больше, чем у крупного металлургического завода, при том, что ферма работает 24 часа в стуки без перерыва на выходные. В качестве примера: суточный объем потребления для коммунально-бытовых целей в зимний период при разрешенной мощности 15 кВт составляет примерно 120—140 кВтч, а при майнинге при тех же 15 кВт разрешенной мощности суточное потребление составит уже 360 кВтч. Таким образом, майнинг по своей природе относится к промышленной нагрузке. В условиях, когда по официальной оценке Минэнерго РФ в исправном состоянии находится только 30% сетей, это создает предпосылки к многочисленным авариям и окончательному выходу из строя оборудования, – подчеркивает Игорь Бычков.

Кроме того, важной проблемой, по его мнению, остаются и хищения электроэнергии, в том числе и со стороны нелегальных майнинговых ферм. Из-за «черных» майнеров жители постоянно рискуют остаться без энергоснабжения, в том числе и в зимний период. Проблема незаконных подключений и хищений электроэнергии актуальна для всей России. Бороться с ней помогают интеллектуальные приборы учета, в отдельных регионах уровень хищений удалось снизить, при этом энергетики говорят, что их потери, по-прежнему, исчисляются миллиардами рублей.

– Я внимательно изучил позицию российских энергокомпаний – они не против майнинга, когда он легален, когда он осуществляется вне населённых пунктов на специально отведённых площадках и оплачивается по тарифу для промышленных предприятий, – подчеркивает академик РАН. – Полностью согласен с этой точкой зрения. Эксперты отмечают, что решить вопросы с потерями можно, если внести ряд изменений в действующее законодательство. Например, ввести ограничения на объем потребления по регулируемым тарифам, а именно установить дифференциацию (по аналогии с социальной нормой) объема потребления, например, на уровне до 6-7 тыс. кВтч в месяц по регулируемыми тарифам, свыше указанной величины по нерегулируемым тарифам. Кроме того, я полностью поддерживаю идею ввести в действующее законодательство ограничения/определения, что потребление электроэнергии оборудованием, предназначенным для «майнинга» криптовалют не относится к коммунально-бытовому потреблению.

Особенно актуален вопрос для регионов с предельно низкими тарифами, к которым относится Иркутская область, считает эксперт.

– Легальный бизнес вынужден компенсировать такую ставку своими кровными деньгами, а нелегальный, включая черный майнинг, – наоборот, старается оплачивать свою предпринимательскую деятельность по низким тарифам для населения. Разве это справедливо? Конечно, нет, – резюмирует Игорь Бычков.