Финансовые результаты En+ Group оказались ниже прогноза аналитиков

Выручка En+ Group за первое полугодие 2021 года увеличилась до $6 506 млн против $4 948 млн за аналогичный период прошлого года. Тем не менее она оказалась ниже прогноза аналитиков на 1,6%. EBITDA компании также оказалась на 3% ниже ожиданий и составила $1890 млн, сообщают «Известия».

Одновременно с этим значительный рост показали капитальные затраты группы, они выросли год к году на 41%. Основными инвестициями стала программа «Новая энергия» по модернизации ГЭС, а также строительство Тайшетского алюминиевого завода, в который компания вложит до $5 млрд к 2030 году.

Исполнительный председатель Совета директоров En+ Group Лорд Баркер назвал результаты компании стабильными, но во втором полугодии он прогнозирует сохранение неопределенности на мировых рынках.

– Во втором полугодии 2021 года мы полагаем, что на финансовые результаты группы окажут существенное воздействие новые экспортные пошлины, введенные правительством Российской Федерации, а также сохраняющаяся неопределенность на мировых рынках, но в долгосрочной перспективе наши прогнозы остаются позитивными, – заключил Баркер.