На Иркутской ГЭС приступили к монтажу рабочего колеса гидроагрегата (видео)

19 августа сотрудники En+ Group приступили к монтажу рабочего колеса (центральный элемент гидротурбины, непосредственно взаимодействующий с водным потоком) гидроагрегата № 1 на Иркутской ГЭС. Оборудование с помощью специального крана грузоподъемностью 275 тонн перенесено в кратер гидроагрегата.

Гидроагрегат № 1 был введен в эксплуатацию в 1956 году и отработал свой нормативный срок. Это – уже второй гидроагрегат, который компания обновляет на Иркутской ГЭС. В конце 2020 года был заменен гидроагрегат со станционным номером 2, в ноябре он успешно прошел приемо-сдаточные испытания и был включен в сеть. Мощность нового оборудования на 24,7 МВт больше, чем у старой модели и составляет 107,5 МВт.

К замене гидроагрегата №1 энергетики приступили в декабре прошлого года. К весне 2021 года старое оборудование было полностью демонтировано, в мае специалисты приступили к сборке рабочего колеса и закладных частей гидротурбины.

Фото Н. Понамаревой

Конструкция нового рабочего колеса принципиально отличается от старой модели. Турбины пропеллерного типа, которые пришли на смену поворотно-лопастным гидротурбинам, обладают более высокими энергетическими показателями и при этом более надежны в эксплуатации. Упрощенная конструкция из-за исключения механизма разворота лопастей приводимого в движение давлением турбинного масла, делает рабочее колесо более экологичным.

Детали для замены гидроагрегата на Иркутской ГЭС уникальны, узлы гидротурбины изготовлены на заводе АО «Тяжмаш» (Сызрань) по спецзаказу En+ Group. Монтаж оборудования производится при участии шеф-инженера завода.

Фото Н. Понамаревой

Для нового мощного оборудования потребовалось изменить конструкцию камеры рабочего колеса и усилить опорные конструкции нового гидроагрегата. Эти работы уже проведены, они повысят безопасность оборудования, в том числе с учетом природных сейсмических явлений.

Согласно планам компании, до 2023 года будут заменены четыре из восьми гидроагрегатов Иркутской ГЭС. Программа обновления Иркутской ГЭС является частью масштабной программы модернизации ГЭС Ангаро-Енисейского каскада, входящих в En+ Group (Усть-Илимская, Братская, Иркутская и Красноярская) – «Новая энергия». Эта программа – ключевой инвестиционный проект энергетических предприятий En+ Group, начатый по предложению основателя компании Олега Дерипаски в 2007 году.

Фото Н. Понамаревой

Модернизированное оборудование на Братской, Усть-Илимской и Красноярской ГЭС обеспечило рост выработки до 1712, 1 млн кВт*ч за 12 месяцев 2020 года, что позволило предотвратить выбросы парниковых газов приблизительно на 1984 тыс. тонн СО2 экв. за счет частичного замещения выработки электроэнергии на ТЭС энергосистемы. К 2026 году инвестиции в программу «Новая энергия» составят 21 млрд руб. Оценка дополнительных инвестиций до 2046 года в текущих ценах – около 34 млрд. рублей.