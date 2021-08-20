Азиатско-Тихоокеанский банк предложил вклад «Пара мандаринов» со ставкой до 7,4% годовых

Открыть вклад можно на 120 дней или 182 дня. Процентная ставка варьируется от 6,8 до 7,4 процентов годовых в зависимости от срока вклада. Минимальная сумма – 5 000 рублей, максимальная сумма - не ограничена.

Чем больше срок вклада, тем выше доходность:

120 дней – 6,8% годовых

182 дня – 7,4% годовых

Предложение доступно в интернет-банке и мобильном банке, также открыть вклад можно во всех отделениях АТБ.

«Пара мандаринов» - это один из самых выгодных краткосрочных вкладов на российском рынке. Мы совместили оптимальные условия: минимальную сумму всего от 5 000 рублей, небольшой срок и повышенную процентную ставку. Это наше сезонное предложение для действующих и потенциальных клиентов, которые планируют накопить денежные средства к новогодним праздникам. Название «Пара мандаринов» - символично: на китайском оно означает «деньги». В Поднебесной существует традиция дарить пару мандаринов на Новый год с пожеланиями финансового благополучия и процветания», - прокомментировала директор департамента развития вкладных и комиссионных продуктов Василина Винниченко.

Подробнее о вкладе «Пара мандаринов» - по ссылке.

В АТБ действует сразу несколько вкладов, доходность которых вы можете самостоятельно рассчитать на сайте банка, воспользовавшись онлайн - калькулятором. Введите сумму, валюту, срок, иные условия, и калькулятор рассчитает максимальный доход из подходящих вариантов.

АТБ является участником системы страхования вкладов, все депозиты застрахованы в соответствии с законодательством Российской Федерации.