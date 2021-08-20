Банк УРАЛСИБ вводит лимиты платежей на оплату услуг мобильной связи

Банк УРАЛСИБ сообщил, что с 1 сентября 2021 года по кредитным картам и дебетовым картам с кредитной линией будет установлен лимит на проведение платежей в пользу операторов сотовой связи.



Он составит не более 5 000 рублей в месяц по одной карте.