Дебетовые карты ПАО «Восточный» перейдут на обслуживание в Совкомбанк

11.10.2021 г. на основании перевода прав и обязанностей по Договору (изменение стороны в обязательстве), а также в рамках предстоящей реорганизации в форме присоединения ПАО «Восточный» к ПАО «Совкомбанк», дебетовые карты ПАО «Восточный» перейдут на обслуживание в ПАО «Совкомбанк» на условиях карты «Халва».
Карты продолжат действовать в обычном режиме, их НЕ нужно будет заменять. По ним будет можно делать все привычные операции. Кроме того, добавится много НОВЫХ возможностей от Халвы:
- До 10% кэшбэк за покупки.
- До 10% на остаток своих средств.
- БЕСПЛАТНОЕ обслуживание по карте.
- Подписка «ХАЛВА.ДЕСЯТКА» на 4 месяца в ПОДАРОК.
- И многие другие супербонусы Халвы.
В ближайшее время все клиенты получат уведомления с подробной информацией об условиях перехода.