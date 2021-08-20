Дебетовые карты ПАО «Восточный» перейдут на обслуживание в Совкомбанк

11.10.2021 г. на основании перевода прав и обязанностей по Договору (изменение стороны в обязательстве), а также в рамках предстоящей реорганизации в форме присоединения ПАО «Восточный» к ПАО «Совкомбанк», дебетовые карты ПАО «Восточный» перейдут на обслуживание в ПАО «Совкомбанк» на условиях карты «Халва».

Карты продолжат действовать в обычном режиме, их НЕ нужно будет заменять. По ним будет можно делать все привычные операции. Кроме того, добавится много НОВЫХ возможностей от Халвы:

До 10% кэшбэк за покупки.

До 10% на остаток своих средств.

БЕСПЛАТНОЕ обслуживание по карте.

Подписка «ХАЛВА.ДЕСЯТКА» на 4 месяца в ПОДАРОК.

И многие другие супербонусы Халвы.

В ближайшее время все клиенты получат уведомления с подробной информацией об условиях перехода.