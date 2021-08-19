Примсоцбанк предложил вклад "Рациональный VIP-10"

В течение 19 августа 2021 года клиенты Примсоцбанка могут оформить вклад «Рациональный VIP-10».



Вклад «Рациональный VIP-10» с минимальной суммой от 1 000 000 рублей открывается на срок 367 дней. Максимальная сумма вклада – 5 000 000 рублей. Ставка по вкладу составляет 6,8% годовых, начисление и выплата процентов происходит ежемесячно, а также по окончанию срока вклада. Капитализация предусмотрена. Расходные операции доступны до суммы неснижаемого остатка. Пополнение доступно на протяжении всего срока действия вклада до максимальной суммы.

При досрочном расторжении вклада выплаченные проценты по вкладу пересчитываются по льготной ставке в зависимости от фактического срока нахождения денежных средств во вкладе.

От 1 до 180 дней ставка составит - 0,01%.

От 181 до 366 дней - 4,5%.

Пролонгация вклада не предусмотрена.