Чистая прибыль Росбанка увеличилась на 38% до 10 млрд рублей

«В первом полугодии 2021 года группа Росбанк, как часть международной группы Societe Generale, продолжила укрепление своего бизнеса в России, продемонстрировав отличные результаты, как с финансовой точки зрения, так и с точки зрения ряда социально-направленных проектов, которые имеют для нас большое значение.

Продвигая ценности в области устойчивого развития на российском рынке, мы не только помогали российским компаниям привлекать финансирование в соответствии с принципами ESG, но и старались повысить информированность общества о важности этой темы. Так, мы провели совместную конференцию Росбанка и ИД «КоммерсантЪ», направленную на привлечение внимания к вопросам ESG, в которой приняли участие более 1000 представителей бизнеса и СМИ, а также поддержали организацию дискуссионной сессии «Другие Люди? Кто действительно меняет нашу жизнь…», которая была посвящена роли инклюзии в развитии общества и бизнеса, и открыла второй день Петербургского международного экономического форума 2021 года.

Мы позитивно оцениваем развитие банковского сектора с учетом темпов восстановления экономики и преодоления последствий пандемии и наблюдаем укрепление рыночных трендов, которые уже были заложены в нашу долгосрочную стратегию в качестве ключевых векторов развития: принципы клиентоцентричности, устойчивого развития и постоянного повышения эффективности. Благодаря этому мы вновь продемонстрировали положительную динамику финансового результата: чистая прибыль Группы по МСФО составила 10 млрд. рублей, увеличившись на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года», - подчеркнул председатель правления Росбанка Илья Поляков.

В первом полугодии 2021 года группа Росбанк продемонстрировала рост по всем основным направлениям бизнеса. Корпоративный бизнес продолжил укреплять свои позиции: портфель текущих счетов и депозитов юридических лиц увеличился на 12% с конца 2020 года, превысив отметку 650 млрд рублей, что подтверждает статус Росбанка как надежного и удобного банка для транзакционного бизнеса. Кроме того, банк сохраняет лидирующие позиции на рынке обслуживания розничных клиентов, увеличив размер розничного кредитного портфеля на 6% до 569 млрд рублей, оставаясь крупнейшим международным банком по этому показателю на Российском рынке. Росбанк остается одним из лидеров рынка залогового кредитования физических лиц, где Группа занимает 2-е место на российском рынке по объему автокредитов с долей рынка более 11% и 6-е место по объему ипотечного портфеля (по данным FRG).

Чистая прибыль группы Росбанк за первое полугодие 2021 года составила 10 млрд рублей, увеличившись на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Несмотря на снижение результата от финансовых операций более чем вдвое, Росбанк благодаря своей устойчивой бизнес-модели смог удержать показатель операционных доходов на прежнем уровне, добившись увеличения чистых процентных доходов на 3% и чистых комиссионных доходов на 13%. Кроме того, важным фактором роста прибыли стало снижение уровня отчислений в резервы на 75% до 1,9 млрд рублей на фоне восстановления экономики от последствий пандемии.

Высокое качество обслуживания клиентов является одним из ключевых стратегических приоритетов банка. Достижения в этой сфере были в очередной раз подтверждены экспертным сообществом рядом наград, как в розничном, так и в корпоративном сегменте. Так, депозитарий Росбанка в очередной раз был признан лучшим в Центральной и Восточной Европе по версии издания Global Custodian, а мобильное приложение для юридических лиц «Росбанк Бизнес» было признано лучшим на церемонии награждения в digital-сфере Tagline Awards 2020-2021. Кроме того, Росбанк стал лауреатом премии CX World Аwards 2020/2021 в номинациях «Клиентоцентричная корпоративная культура» и «Инновация в клиентском опыте». Жюри премии CX World Аwards высоко оценило актуальный опыт Росбанка по построению клиентоцентричной корпоративной культуры

Другим ключевым стратегическим вектором является устойчивое развитие. Так, Росбанк в составе Societe Generale выступил одним из координаторов по устойчивому развитию при организации крупнейшего в России и СНГ синдицированного кредита с привязкой к показателям устойчивого развития для компании Уралкалий. Также Росбанк в мае 2021 года выступил одним из соорганизаторов размещения дебютного выпуска «зеленых» облигаций Москвы, целевое назначение которых - финансирование экологических проектов города. Помимо этого банк продолжил поддержку предпринимателей в сфере инклюзии в рамках программы «Начни Иначе», которая уже 4-й год подряд помогает социальным предприятиям и НКО. Все это отразилось в признании Росбанка как одного из лидеров российского рынка с точки зрения ESG – в рейтинге от RAEX Europe Росбанк занял 4-е место среди российских банков.

Росбанк остается одним из самых надежных банков страны, что подтверждается его наивысшими из доступных для российского рынка кредитными рейтингами на уровне с суверенным рейтингом РФ, предоставленным четырьмя рейтинговыми агентствами (АКРА, Эксперт РА, Moody’s, Fitch).

Основные показатели отчета о финансовом положении