В Турции планируют ввести новые ограниченияиз-за ситуации с коронавирусом

Власти Турции запланировали ввести новые ограничения для граждан, не сделавших прививку от коронавируса. Им нужно будет предоставить отрицательный ПЦР-тест для посещения ресторанов и кинотеатров, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Также тесты надо будет сдавать непривитым студентам и учителям.

Об ограничениях господин Эрдоган объявил во время заседания правительства. Он рассказал, что с 6 сентября непривитые сотрудники школ также должны будут сдавать ПЦР-тест минимум дважды в неделю. Аналогичные требования введут для студентов и преподавателей вузов, не прошедших вакцинацию.

«Мы также будем требовать результаты ПЦР-тестов… для перелетов и междугородних перевозок, посещения концертов, кинотеатров»,— объявил турецкий президент, которого цитирует местная газета Hurriyet.