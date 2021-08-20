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В Турции планируют ввести новые ограниченияиз-за ситуации с коронавирусом

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Власти Турции запланировали ввести новые ограничения для граждан, не сделавших прививку от коронавируса. Им нужно будет предоставить отрицательный ПЦР-тест для посещения ресторанов и кинотеатров, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Также тесты надо будет сдавать непривитым студентам и учителям.

Об ограничениях господин Эрдоган объявил во время заседания правительства. Он рассказал, что с 6 сентября непривитые сотрудники школ также должны будут сдавать ПЦР-тест минимум дважды в неделю. Аналогичные требования введут для студентов и преподавателей вузов, не прошедших вакцинацию.

«Мы также будем требовать результаты ПЦР-тестов… для перелетов и междугородних перевозок, посещения концертов, кинотеатров»,— объявил турецкий президент, которого цитирует местная газета Hurriyet.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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