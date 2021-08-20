Спрос на туры в Египет вырос в 10 раз

Его простимулировало открытие прямых рейсов на курорты.

По данным (есть у SIA.RU) сервиса поиска и покупки туров онлайн Level.Travel, спрос на египетские курорты за первые две недели августа вырос в 10 раз и оказался в 5 раз выше, чем в доковидном августе 2019 года. Сейчас Египет занимает 4 место в структуре продаж Level.Travel в августе, сформировав 5% объема продаж со средним чеком 135 тысяч рублей. В 2019 году доля Египта в августе не достигала и 1%.

Стремительный рост популярности туров в Египет был простимулирован появлением первых пакетных туров с прямыми перелетами авиакомпаниями «Россия» и Egypt Air в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

Интересно, что несмотря на то, что весь рынок ожидал заметного снижения цен на туры в Египет за счет сокращения дорогостоящего трансфера из Каира, на самом деле, средний чек в августе снизился незначительно — всего на 8%.

Самым популярным курортом стал Шарм-эль-Шейх, куда отправятся более половины (58%) туристов Level.Travel, купивших в августе тур в Египет. На втором месте – Хургада (28%). Самым дорогим направлением в стране пирамид стал курорт Сома Бей (в 30 км к югу от Хургады) – средний чек тут составил 152 270 рублей.

Большинство туристов выбирают в Египте отели 5 (72%) и 4 (24%) с питанием по системе All Inclusive (98% – еще 2% ограничиваются полупансионом).

При этом минимальная стоимость отдыха в отеле 5 на двоих на 7 дней в Египте в августе начинается от 79 тысяч рублей (включен перелет туда-обратно, проживание, трансфер, страховка и питание полупансион (завтрак и ужин)), в то время, как в Сочи аналогичный тур обойдется минимум в 82 тысячи рублей, а в Крыму отдых в отеле 5 в августе начинается от 114 тысяч рублей, причем без питания.

На данный момент минимальная стоимость недельного тура на двоих в Египет с прямым перелетом до Хургады в августе начинается от 78 тысяч рублей. В эту сумму входит перелет туда-обратно из Москвы, проживание в гостинице 3 в Хургаде с питанием All Inclusive, а также медицинская страховка и трансфер. В сентябре аналогичный тур обойдется в 79 тысяч рублей.