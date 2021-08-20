Жителей Иркутска информируют о паводковой ситуации в городе

Ночью уровень Иркута в Иркутске повысится до отметок 290-340 см при критической отметке 320 см, сообщили SIA.RU в мэрии.

На 19.00 вода находится на отметке 296 см. В поселке имени Горького в течение дня силами муниципального предприятия «ИркутскАвтодор» отсыпан вал вдоль береговой линии.

«По информации единой диспетчерской службы города, сейчас уже в верховьях Иркута отмечается снижение уровня воды. В течение суток ожидаем падение и в Иркутске», – говорят в администрации города.

По поручению мэра города Руслана Болотова, МУП «Служба эксплуатации мостов» приступила к обследованию всех мостовых сооружений, находящихся в городе. Также специалисты муниципальных предприятий объезжают территории, где возможно размытие.

Для обеспечения безопасности принято решение о закрытии парковки у островов Юность и Конный, также ограничен проход на острова.