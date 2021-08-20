Более 500 тысяч клиентов «Иркутской энергосбытовой компании» пользуются дистанционными сервисами

С начала 2021 года количество пользователей сервисов заочного обслуживания выросло на 8,1% и составляет 503 034, сообщили SIA.RU в компании.
Наиболее активно переходят в онлайн жители Иркутска, на втором по количеству месте – ангарчане, на третьем - жители Шелехова. Замыкают пятерку самых активных пользователей дистанционных сервисов жители Усолья-Сибирского и Братска.
Клиенты сами выбирают, каким образом удобнее следить за состоянием лицевого счета и консультироваться со специалистами: с персонального компьютера или приложения в мобильном телефоне:
- личный кабинет на сайте компании (для физических и юридических лиц);
- мобильное приложение “Иркутскэнергосбыт” (для физических лиц) - доступно для Android и Ios
Личный кабинет доступен не только обычным жителям – физическим лицам, но и корпоративным клиентам компании. Они также всё чаще делают выбор в пользу онлайн. Количество пользователей Личным кабинетом юридического лица выросло с начала года на 26,1% и составило 9251.
Для удобства жителей Иркутской области есть также интерактивный помощник - чат-бот Viber. Им регулярно пользуются более 55 000 клиентов компании. За 6 месяцев 2021 года количество пользователей выросло на 29%. С помощью чат-бота можно передать показания приборов учета, оплатить коммунальные услуги и др.
В качестве дистанционных сервисов для клиентов компании продолжают работу аккаунты в четырех популярных социальных сетях и мессенджере:
В аккаунте Свет38 подписчики узнают о состоянии электросетей по 90% территории энергоснабжения Иркутской области. Ежедневно размещается информация о плановых и аварийных отключениях электрической энергии.
- Вконтакте;
- Фейсбук;
- Одноклассники;
- Инстаграм;
- Телеграм;
- Viber, WhatsApp по номеру 89501294485.
Оператор тепловых сетей Иркутска, где пользователи получают информацию о плановых и аварийных отключениях тепловой энергии в Иркутске, ремонтных работах на сетях, а также ограничениях дорожного движения в связи с этими работами:
- Вконтакте;
- Фейсбук;
- Одноклассники;
- Инстаграм;
- Телеграм.
- Viber, WhatsApp по номеру 89016404299.
Во всех аккаунтах предусмотрена обратная связь.
Сегодня не нужно тратить время на посещение офисов – в этом главное преимущество сервисов заочного обслуживания. Они доступны круглосуточно, достаточно подключения к сети Internet. С помощью персонального компьютера или приложения «Иркутскэнергосбыт» в смартфоне можно решить любой вопрос.