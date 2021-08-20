Новости

Более 500 тысяч клиентов «Иркутской энергосбытовой компании» пользуются дистанционными сервисами

С начала 2021 года количество пользователей сервисов заочного обслуживания выросло на 8,1% и составляет 503 034, сообщили SIA.RU в компании.

Наиболее активно переходят в онлайн жители Иркутска, на втором по количеству месте – ангарчане, на третьем - жители Шелехова. Замыкают пятерку самых активных пользователей дистанционных сервисов жители Усолья-Сибирского и Братска.  

Клиенты сами выбирают, каким образом удобнее следить за состоянием лицевого счета и консультироваться со специалистами: с персонального компьютера или приложения в мобильном телефоне: 

  • личный кабинет на сайте компании (для физических и юридических лиц); 
  • мобильное приложение “Иркутскэнергосбыт” (для физических лиц) - доступно для Android и Ios 

Личный кабинет доступен не только обычным жителям – физическим лицам, но и корпоративным клиентам компании. Они также всё чаще делают выбор в пользу онлайн. Количество пользователей Личным кабинетом юридического лица выросло с начала года на 26,1% и составило 9251.   

Для удобства жителей Иркутской области есть также интерактивный помощник - чат-бот Viber. Им регулярно пользуются более 55 000  клиентов компании. За 6 месяцев 2021 года количество пользователей выросло на 29%.  С помощью чат-бота можно передать показания приборов учета, оплатить коммунальные услуги и др.

В качестве дистанционных сервисов для клиентов компании продолжают работу аккаунты в четырех популярных социальных сетях и мессенджере:  

В аккаунте Свет38 подписчики узнают о состоянии электросетей по 90% территории энергоснабжения Иркутской области. Ежедневно размещается информация о плановых и аварийных отключениях электрической энергии. 

Оператор тепловых сетей Иркутска, где пользователи получают информацию о плановых и аварийных отключениях тепловой энергии в Иркутске, ремонтных работах на сетях, а также ограничениях дорожного движения в связи с этими работами: 

Во всех аккаунтах предусмотрена обратная связь. 

Сегодня не нужно тратить время на посещение офисов – в этом главное преимущество сервисов заочного обслуживания. Они доступны круглосуточно, достаточно подключения к сети Internet. С помощью персонального компьютера или приложения «Иркутскэнергосбыт» в смартфоне можно решить любой вопрос. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Байкальский международный форум партнеров
Байкальский международный форум партнеров пройдет в Иркутске 18-20 августа
Закон об инвестиционной политике скоро появится в Иркутской области
Иркутская область остается в лидерах по привлечению инвестиций в СФО
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании