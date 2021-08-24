От законов до климата. Что мешает развитию туризма на Байкале

«Потенциал у туризма в Иркутской области, да и во всем Байкальском регионе – огромный. Наши встречи с партнерами подтверждают, что есть серьезный интерес и у мировых туроператоров, и у авиакомпаний. Но реализуется он пока очень скромно», – считает Виктор Григоров, генеральный директор «Гранд Байкал». Он назвал порталу SIA.RU причины, которые мешают отрасли развиваться, а также ответил, как можно исправить ситуацию.

1. Правовая аномалия и отсутствие инфраструктуры

На первое место эксперт поставил правовую конструкцию, которая сейчас действует в регионе.

– Я считаю, что сам закон «Об охране озера Байкал» был принят очень правильно и своевременно. Но он содержит огромное количество отсылочных норм разных ведомств, которые наложили мощнейшие ограничения на развитие экономики региона в целом и туризма в частности. Это приводит к тому, что у нас нет инфраструктуры для развития туризма. Cам инвестор эту инфраструктуру построить не сможет, потому что для бизнеса это будет отрицательная экономическая модель.

Есть ли надежда? Есть. Создана межведомственная группа в Госдуме, которая понимает, что сегодня баланс между экологией и экономикой нарушен в силу запретительных норм на все. А то, что существует нерегулируемый туризм, – он как раз и убивает экономику. Поэтому, поднимая экономику, мы не угрожаем экологии, а наоборот – делаем ей лучше. Мы надеемся, что работа межведомственной группы приведет к тому, что мы изменим эту конструкцию.

Что касается инфраструктуры, у меня лично надежда на госкорпорацию «Туризм.РФ». Если есть реальный инвестор, корпорация с ним входит в совместное предприятие, и у неё есть реальные полномочия и возможности создавать обеспечивающую инфраструктуру.

Виктор Григоров, генеральный директор «Гранд Байкал».

Байкальский международный форум партнеров-2021.

Фото:Андрей Фёдоров.

2. Отсутствие единого центра управления туризмом в регионе

Еще одна причина, которая мешает реализовывать потенциал, по мнению Виктора Григорова, – это отсутствие единого центра управления туристической отраслью в регионе.

– Наше агентство по туризму в структуре правительства – слабое не по количеству людей или по компетенциям, а по своему положению, по своему статусу. Сегодня туризмом занимаются самые разные ведомства, но они зачастую преследуют свои бюрократические и чиновничьи интересы. И эти интересы не совпадают с интересами инвесторов, которые нацелены на конкретный результат. Поэтому я считаю, нужен единый центр управления этой территорией. Без этого мы не сможем сделать рывок. Возможно, это может быть проектный офис «Туризма.РФ», который получит полномочия объединять и решать эти вопросы.

3. Отсутствие льгот для инвесторов

Есть и объективный момент – это природные и климатические особенности региона, которые также сдерживают развитие новых туристических проектов.

– Нам часто задают вопрос: почему у вас окупаемость строительства новой гостиницы больше 12 лет? А потому, что мы в Сибири живем. У нас объективно климатические и географические условия не такие прекрасные, как, допустим, в Сочи или в Испании. У нас холодная зима, а значит – дороже строительство, дороже эксплуатация, дороже строительные материалы и логистика, чтобы их привезти. Поэтому и сроки окупаемости длиннее.

Но и из этой ситуации есть выход. Мы говорим с Торгово-промышленной палатой о том, что в туристической отрасли те, кто инвестирует в строительство новых отелей, должны получить льготы. Не в особой экономической зоне, не где-то, а везде. Это льготный налог на имущество и налог на прибыль. Тогда инвестору будет легче, он охотней сюда пойдет. Я знаю десяток инвесторов, которые построили бы гостиницы, но не делают этого, потому что срок окупаемости – 12 лет. Как говорится, есть более интересные варианты вложения средств.

Виктор Григоров, генеральный директор «Гранд Байкал».

Байкальский международный форум партнеров-2021.

Фото:Андрей Фёдоров.

Вопрос есть и по гостиницам, которые уже существуют. Их надо реновировать. Вот мы с вами беседуем в гостинице «Байкал Бизнес Центр» – прекрасный отель, который был построен 20 лет назад, и он тоже пришел к необходимости реновации. Мы считаем экономическую модель и понимаем, что экономика – не очень интересная. Нам нужна льгота – тогда мы все обязательно сделаем. Пока мы реновацию проводим, но медленно – по 1-2-3 номера, а по-хорошему, нужна комплексная реновация. Объединить все с Сибэкпоцентром, сделать единый комплекс – для региона это была бы очень хорошая визитная карточка.

Спонсорами и партнерами БМФП – 2021 выступили Байкальский банк ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), ГК «Форус», Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение», крупнейшие предприятия и организации – члены палаты, представители СМИ.