Скорость интернета в четыре раза увеличила МТС в Бодайбо

Ранее о низкой скорости интернета главе компании в Иркутской области жаловался директор одной из школ города.

«Несколько месяцев назад ко мне в личку обратилась директор одной из бодайбинских школ, которая жаловалась на скорость мобильного интернета в учебном заведении из-за возросшей нагрузки во время пандемии. Коллеги из техблока постарались, и я очень рад сообщить, что увеличена емкость канала в самом Бодайбо. Судя по замерам, скорость увеличилась в четыре раза. Надеюсь, ученики школы, да и все жители Бодайбо будут довольны», пишет Владислав Божеев на своей странице в Инстаграм.

Напомним, что ранее МТС увеличила скорость интернета на ГОКах Бодайбинского района.