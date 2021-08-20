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Новые механизмы поддержки инвестпроектов реализуют в Иркутской области

Ряд проектов претендует на получение определенных гарантий и преференций по закону «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации», который вступил в силу в прошлом году.

Интересным для инвестора может быть механизм инфраструктурной поддержки новых проектов, предполагающий частичную или полную компенсацию затрат на объекты инфраструктуры за счет реструктуризированных бюджетных кредитов.

Три инвестиционных проекта Иркутской области уже вошли в перечень, формируемый правительством РФ.

На дороги, которые будут построены в интересах данных проектов, в 2022-2024 годах направят 2,7 млрд рублей. В ближайшее время планируется распределение еще 7,6 млрд рублей на иные объекты инфраструктуры. Предварительно получены предложения по восьми проектам с совокупным объемом инвестиций свыше 100 млрд рублей, испытывающих потребности в инфраструктуре на сумму 6,6 млрд рублей.

Наряду с промышленными объектами средства на развитие инфраструктуры будут направлены в туристическую отрасль. Помимо ОЭЗ «Ворота Байкала» это проекты развития Байкальска, Кругобайкальской железной дороги, создания туристически привлекательных объектов в Иркутске.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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