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В Иркутскую область поступило 24 миллиона одноразовых масок

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Это весь объем средств индивидуальной защиты, выделенных из Государственного резерва России, сообщили SIA.RU в администрации области.

СИЗы предназначены для сотрудников и посетителей областных и муниципальных государственных структур, учреждений здравоохранения, образования, труда и занятости, социальной защиты населения, ЗАГСа и иных государственных учреждений. А также для посетителей культурных и спортивных мероприятий.

Отгрузка и отправка средств индивидуальной защиты в регион начались 28 июля. 5 августа грузовики с первой партией одноразовых масок прибыли в Иркутск и Братск, а в Тайшет доставили антисептик. 

С мест хранения в Иркутске, Братске, Тайшете и Тулуне средства индивидуальной защиты распределили по территориям региона. По состоянию на 20 августа, 34 муниципальных образования, 45 исполнительных органов государственной власти и их территориальных подразделения получили 22,9 миллиона масок и 161,2 тысячи литров антисептика.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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