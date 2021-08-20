Подрядчик сорвал график реконструкции аэропорта в Братске

Срок сдачи сдвинется на два года, сообщает ТАСС.

«В соответствии с условиями государственного контракта, заключенного с ООО «СПБ Союзстрой», датой завершения работ данной подрядной организации устанавливалось 30 ноября 2021 года. Предполагаемый срок завершения работ по новому контракту – конец 2023 года», – передает агентство.

Контракт с иркутской компанией «СПБ Строй» заключили 9 января 2020 года. 15 июня 2021 года его расторгли в связи с тем, что подрядчик нарушил условия контракта. Сейчас Администрация гражданских аэропортов ведет с компанией претензионную работу. Нового подрядчика определят после корректировки проектной документации и проведения конкурса.