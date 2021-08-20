Почти четверть россиян уверена: секрет вечной молодости откроют в ближайшие 50 лет

Сервис Работа.ру и СберНПФ провели исследование (есть у SIA.RU) и выяснили, сможет ли наука победить старение в ближайшие годы и как изменится, по мнению жителей России, продолжительность жизни в следующие 20-50 лет.

Каждый десятый опрошенный уверен, что наука сможет победить старение уже в грядущие 10-20 лет. Ещё 13% респондентов отметили, что это может произойти в ближайшие 50 лет. 42% участников исследования также считают, что наука возьмёт верх над процессами старения, но в отдалённом будущем, а 35% опрошенных думают, что этого не произойдёт никогда.

На вопрос «Пользуетесь ли вы доступными технологиями омоложения и продления жизни?» (множественный выбор) чуть меньше половины россиян (46%) ответили, что ничего не делают для продления собственной жизни. 32% опрошенных рассказали, что занимаются омоложением и оздоровлением время от времени, но не постоянно. При этом 22% участников опроса ведут здоровый образ жизни, правильно питаются и регулярно занимаются спортом.

Ещё 6% респондентов указали, что принимают специальные фармпрепараты и БАДы, 5% занимаются различными практиками (йога, медитации и др.), а 3% опрошенных регулярно проходят специальные косметические процедуры.

Половина опрошенных жителей России (50%) не рассчитывают дожить до того момента, когда учёные откроют тайну вечной молодости. 27% респондентов также думают, что скорее не застанут эти события. Однако 14% опрошенных уверены в том, что доживут до победы над старением, а 9% указали, что, скорее всего, тоже смогут дожить до таких открытий.

По мнению 15% жителей нашей страны, в ближайшие 20-50 лет продолжительность жизни может незначительно увеличиться (всего на несколько лет). Столько же респондентов указали, что жизнь может увеличиться на 5‒10 лет. 3% участников исследования думают, что средняя продолжительность жизни может вырасти вдвое ‒ до 150-200 лет. Каждый пятый опрошенный (21%) уверен, что в следующие 20-50 лет продолжительность жизни никак не изменится, а 34% респондентов считают, что она всё же снизится.

Участников опроса также спрашивали о том, до какого возраста они планировали бы работать, если бы продолжительность жизни сильно увеличилась. Четверть опрошенных (26%) ответила, что могла бы работать до 80 лет. Ещё 5% респондентов заявили, что смогли бы строить карьеру до 100 лет, а 7% ‒ до 120 лет. При этом почти половина участников исследования (46%), даже если бы они стали долгожителями, всё равно хотели бы выйти на пенсию в положенный им по сегодняшнему законодательству возрасту: женщины ‒ в 60 лет, а мужчины ‒ в 65 лет.

Больше половины россиян (69%) на гипотетический вопрос о том, хватило бы им доходов на собственное обеспечение, если бы они прожили до 150 лет, ответили отрицательно. Из тех же, кто ответил положительно, 11% опрошенных считают, что до 150 лет им могла бы помочь прожить пенсия от государства, 9% рассчитывали бы на собственные накопления, а 1% респондентов полагался бы на пожизненную пенсию от работодателя. Каждый десятый житель нашей страны уверен, что если бы продолжительность жизни россиян увеличилась до 150 лет, то к этому моменту отменили бы деньги и доходы вовсе перестали бы считать.

Результаты исследования показывают, что большинство респондентов старается не заглядывать далеко в будущее. И, отвечая на условный вопрос о том, на какие средства они бы жили до 150 лет, многие этого себе не представляют. А между тем технологии и медицина развиваются семимильными шагами, качество жизни людей улучшается и шансов стать долгожителями всё больше. Поэтому, чтобы ваш уровень жизни не изменился после завершения карьеры, о своём благосостоянии в будущем следует позаботиться заранее, с заделом на многие годы вперёд. Для начала рекомендую рассчитать пенсию от государства. В этом поможет специальный сервис в мобильном приложении СберБанк Онлайн (раздел «Инвестиции и пенсии», вкладка «Пенсия и сервисы СберНПФ»). Сервис показывает, сколько бы вы получали средств от государства, если бы вышли на пенсию сегодня. Там же, в мобильном приложении, можно подключить инструмент для долгосрочных накоплений ‒ индивидуальный пенсионный план, который при регулярном пополнении позволит получать существенную прибавку к пенсии.