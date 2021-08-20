Вместе с ведущим Андреем Шепеляевым зрители увидят экзотические объекты Астраханской области: «марсианские» пейзажи, столицу Золотой Орды, поющие скалы, самое соленое озеро России и много другое. А также узнают, почему иногда авиакомпания сама выбирает места для пассажиров в самолете, рассказали SIA.RU в компании.
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Корпорация «Иркут» представляет новый выпуск программы «Авиастопом по России»
/ Сибирское Информационное Агентство /
Байкальский международный форум партнеров пройдет в Иркутске 18-20 августа
Закон об инвестиционной политике скоро появится в Иркутской области
Иркутская область остается в лидерах по привлечению инвестиций в СФО