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Корпорация «Иркут» представляет новый выпуск программы «Авиастопом по России»

Вместе с ведущим Андреем Шепеляевым зрители увидят экзотические объекты Астраханской области: «марсианские» пейзажи, столицу Золотой Орды, поющие скалы, самое соленое озеро России и много другое. А также узнают, почему иногда авиакомпания сама выбирает места для пассажиров в самолете, рассказали SIA.RU в компании.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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