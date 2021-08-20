Корпорация «Иркут» представляет новый выпуск программы «Авиастопом по России»

Вместе с ведущим Андреем Шепеляевым зрители увидят экзотические объекты Астраханской области: «марсианские» пейзажи, столицу Золотой Орды, поющие скалы, самое соленое озеро России и много другое. А также узнают, почему иногда авиакомпания сама выбирает места для пассажиров в самолете, рассказали SIA.RU в компании.