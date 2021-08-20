РУСАЛ помог первоклассникам собраться в школу

144 школьника получили подарки к началу учебного года, рассказали SIA.RU в компании.

Родители первоклассников, которые работают на ИркАЗе в преддверии 1 сентября получили важные подарки для своих детей. Компания подготовила для школьников сертификаты на приобретение школьных принадлежностей и дневник с российской символикой.

Владислав Патин, и.о. генерального директора Иркутского алюминиевого завода:

– В этом году РУСАЛ решил поддержать родителей первоклашек и провести акцию «Собери ребенка в школу». Компания дарит сертификаты на покупку школьных наборов на сумму три тысячи рублей и дневник с российской государственной символикой. Такие подарки в преддверии Дня знаний получат все первоклассники, родители которых работают на нашем заводе! Поздравляю вас, дорогие родители, с важным событием в семье – ваши дети стали первоклашками!

Иван Екимов, электролизник расплавленных солей Иркутского алюминиевого завода:

– Мы искренне благодарны РУСАЛУ за неравнодушное отношение и проявленное участие. Для каждого родителя такая поддержка очень ощутима. Теперь у нашей первоклассницы есть замечательный подарок, необходимый для успешного старта нового учебного года и школьной жизни!

Полина Екимова, первоклассница, дочь сотрудника Иркутского алюминиевого завода:

– Папе на работе дали в подарок сертификаты. Я вместе с родителями пойду в магазин и куплю красивые тетрадки, хочу еще фломастеры, альбомы и еще что-то присмотрю для школы. Мне уже не терпится пойти в первый класс и познакомится со своими одноклассниками и учителем!

Заводчане, дети которых идут в этом году в 1 класс отмечают, что для будущего первоклассника сборы в школу – очень важное событие. РУСАЛ хочет, чтобы хлопоты были радостными и приятными как для детей, так и для их родителей. Поэтому и родилась эта добрая идея с названием «Собери ребенка в школу».

Мероприятие по вручению сертификатов и дневников прошло с соблюдением противоэпидемиологических мер.