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Жителя Иркутска заподозрили в торговле липовыми справками о вакцинации от COVID-19

Полиция пресекла деятельность 27-летнего жителя Иркутской области, который продавал липовые справки об отсутствии коронавируса, о наличии прививки или для отвода от вакцинации, сообщает официальное издание МВД России «МВД Медиа».

<p>Фото МВД России</p>

Фото МВД России

Мужчину задержали, когда он пытался передать пакет с готовой продукцией клиенту. По предварительным данным, злоумышленник через мессенджер договаривался с потенциальными покупателями о необходимом списке документов, называл цену и после получения предоплаты назначал встречу, где передавал фальшивые бумаги.

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«Во время обысков по местам проживания и автомобиле подозреваемого правоохранителями изъяты справки и иные медицинские документы с признаками подделки. Оттиски печати на них имеют старые неактуальные сведения о медучреждении и содержат данные о враче, никогда не работавшем в указанном учреждении», – сообщают правоохранители.

Возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков», санкции которой предусматривают до 2 лет лишения свободы.

Сейчас устанавливаются все эпизоды преступления.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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