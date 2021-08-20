Иркутские клиенты Tele2 выбирают тарифы для интернета

Оператор проанализировал (исследование есть у SIA.RU), какие тарифы выбирали его новые клиенты в Приангарье в первом полугодии 2021 года: самыми востребованными оказались пакетные тарифные планы с большим количеством включенных гигабайтов.

Исследование компании показало, что новые абоненты чаще останавливались на тарифах с большим пакетом интернет-трафика на фоне постоянного роста его потребления. По сравнению с первым полугодием 2020 года объем трафика в сети Tele2 в Иркутской области вырос на 30%.

Самым востребованным в регионе стал тарифный план «Мой онлайн». Предложение включает безлимитные звонки внутри сети, 20 Гб интернет-трафика, 400 минут на другие мобильные номера домашнего региона, SOS-пакет и безлимит на общение в социальных сетях и мессенджерах. В числе предпочтений – и тариф «Мой онлайн+». Все чаще иркутяне подключают кинотариф «Везде онлайн». Теперь в него входит не только подписка на сервис Wink, но и бесплатный доступ к контенту Disney.

Среди тех, кто выбрал тарифы с большим пакетом интернет-трафика в Приангарье, 60% мужчин и 40% женщин. Наибольшей популярностью они пользуются среди абонентов 23–35 лет, которые составляют 63% от общего числа новых клиентов.

Мария Лыкова, коммерческий директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2:

«Вектор предпочтений наших новых клиентов лишь подтверждает общий тренд: в условиях пандемии значительная часть жизни перешла в онлайн-пространство. Сейчас интернетом пользуются все – от мала до велика. И фокусируясь на потребностях людей, мы постоянно расширяем наполнение тарифных планов и стараемся предложить максимум возможностей по оптимальной цене. Наши клиенты могут делиться гигабайтами с другими абонентами Tele2 по всей стране, продавать и покупать их на «Маркете Tele2», сколько угодно долго копить остатки пакета или менять неиспользованные минуты на фильмы от нашего партнера – онлайн-кинотеатра Wink. «Стоимость» фильма в минутах равна его длительности. То есть для просмотра мультфильма «Душа» длительностью 1 час 46 минут, который стал одним из хитов июля среди пользователей онлайн-кинотеатров, из пакета или накоплений спишут 106 минут. Всего на выбор предлагается более 4000 кинохитов. И это лишь самые популярные сервисы на базе мобильного интернета, на самом деле, как вы понимаете, их гораздо больше».