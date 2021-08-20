Иркутска область заняла первое место в РФ по заболеваемости ВИЧ

Федеральный научно-методический центрапо профилактике и борьбе со СПИДом обнародовал статистику распространения ВИЧ в России по итогам первых шести месяцев 2021 года. Согласно информации, Иркутска область заняла первое место в стране по заболеваемости ВИЧ, следует из документации на сайте организации.

С 1 января по 30 июня в Приангарье зарегистрировано 53,6 нового случая на 100 тыс. населения инфицирования ВИЧ. В тройке лидеров также Оренбургская область – 52,4 случая и Красноярский край – 51,2.

По пораженности ВИЧ-инфекцией за указанный период Иркутская область заняла второе место в РФ – зарегистрировано 2010,3 живущих с ВИЧ на 100 тысяч. На первом месте Кемеровская область –2041,5 живущих с ВИЧ, на третьем месте Свердловская – 1866,2.

Всего по состоянию на 30 июня 2021 года среди граждан России зарегистрировано 1 528 356 человек с подтвержденным диагнозом «ВИЧ-инфекция», в том числе: 1 122 879 россиян, живущих с ВИЧ, и 405 477 – умерших.