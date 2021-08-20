Администрация Иркутска подала в суд на «СоюзСтрой»

Компания должна была реконструировать улицу Баумана на участке от 18-го до 21-го Советских переулков. Стоимость контракта составила более 200 миллионов рублей, рассказали SIA.RU в мэрии.

В ходе осмотра в рамках гарантийных обязательств были установлены недостатки, которые подрядчик должен был исправить до 31 мая. Однако, этого не произошло. Дефекты выявила и вторая проверка объекта в июне 2021 года.

Теперь подрядчик должен выплатить неустойку за каждый факт неисполнения гарантийных обязательств в размере 1 793 814 рублей и штраф в размере 300 тысяч рублей.

– Требования к подрядным организациям – простые и понятные: если взяли контракт, выиграли тендер, то должны выполнить задачи в соответствии с графиком и установленными критериями качества. И компания, которая не может в течение 8 месяцев устранить недостатки, должна отвечать соответствующим образом. Это моя принципиальная позиция, – подчеркнул мэр Иркутска Руслан Болотов.