За неделю расходы россиян выросли на 3,5%

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, с 9 по 15 августа 2021 года средние недельные расходы россиян выросли до 5 273 рублей, что на 3,5% (176 рублей) больше показателя предыдущей недели, и на 11% (503 рубля) больше размера недельных расходов за аналогичный период 2020 года.

Это один из самых высоких показателей за всю историю наблюдений.

В 2021 году недельные расходы были выше только с 1 по 7 марта, когда они достигли 5 509 рублей. Также недельные расходы были выше в начале пандемии коронавируса в 2020 году (с 23 по 29 марта, 5 469 рублей), и в недели перед Новым годом в последние пять лет. Максимального значения этот показатель достиг в период с 21 по 27 декабря 2020 года, составив 5927 рублей.