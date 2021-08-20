Жителю Приангарья дали 3 года колонии за незаконную рубку леса на 850 тыс. рублей

Боханский районный суд Иркутской области дал 44-летнему местному жителю 3 года лишения свободы условно за незаконную рубку леса на 850 тысяч рублей. Прокуратура же обратилась в Иркутский областной суд с требованием приговорить «черного» лесоруба к реальному заключению – просьба была удовлетворена, сообщает регпрокуратура.

Установлено, что в ноябре 2018 года мужчина, занимающий должность государственного лесного инспектора, предложил местному жителю совершить незаконную рубку деревьев на территории Боханского района.

«При этом он пообещал устранить препятствия в виде проверок и обеспечить документами для придания законности нелегальной лесозаготовительной деятельности. Последний, приняв предложение подсудимого, привлек третьих лиц, не осведомленных о противоправности деяния», – говорится в сообщении.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима.