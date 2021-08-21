Нефтепродуктов в вероятном загрязнении возле Ольхона не обнаружили

Замдиректора филиала «Востсибрегионводхоз ФГБВУ "Центррегионводхоз"» Юрий Вельдяев на пресс-конференции заявил, что, по предварительным данным, нефтепродукты в районе возможного загрязнения акватории озера Байкал возле острова Ольхон в Иркутской области не выявлены, пишет «Интерфакс».

«По предварительным данным, наличие нефтепродуктов отсутствует в рамках ПДК», – сказал Вельдяев.

Напомним, ранее Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура начала проверку по факту обнаружения неизвестного вещества на Байкале вблизи Ольхона. Лимнологический институт Сибирского отделения РАН определил, что обнаруженное загрязнение, предположительно, вызвано лакокрасочной продукцией. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил провести дополнительное обследование территории загрязнения в акватории Байкала и потребовал подключить все компетентные службы к ликвидации возможного загрязнения.