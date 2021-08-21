Около 1 тыс. рабочих мест создадут в музее на месте стоянки древних людей в Приангарье

Новый музейно-археологический комплекс в села Мальта Усольского района Иркутской области на территории стоянки древних людей, крупнейшей от Урала до Тихого океана, который планируют открыть в Приангарье, позволит создать до 1 тысячи рабочих мест, сообщает региональное правительство.

Проектом предусмотрено три площадки. Первая находится рядом со скульптурой Мамонты площадью 5 га. Там планируется строительство информационного центра, мини-гостиниц, кафе, ресторанов, сувенирных лавок, современных художественных галерей, открытых пространств для событийного туризма.

Вторая площадка площадью 2,2 га – это непосредственно научно-музейный комплекс. Площадка расположена непосредственно на месте раскопок 1928 года, которые проводил М.М. Герасимов. На этом месте располагается жилая застройка и будут размещены полифункциональный музей, экспозиционные выставочные галереи, научно-исследовательский центр, интерактивная детская площадка.

Третья площадка – это рекреационный кластер площадью 6,88 га, расположенный на месте бывшего пансионата «Мальтинский», что позволит комплексно благоустроить пространство и перезапустить лечебный профилакторий в новом формате. Там предполагается построить санаторий современного формата, многофункциональный парк с местами активного и спокойного отдыха, с площадкой для мероприятий, спортивные, детские, игровые зоны, гриль-зоны, амфитеатр с кинотеатром под открытым небом.