Greenpeace обратился в прокуратуру из-за загрязнения воздуха в Иркутской области

Специалисты Greenpeace обнаружили превышения нормативов содержания загрязняющих веществ в воздухе Иркутска, Ангарска и Листвянки, из-за чего обратились в природоохранную прокуратуру, иркутское управление Росгидромета, межрегиональные управления Росприроднадзора и Роспотребнадзора, а также в администрацию Иркутской области, сообщается на сайте организации.

«Специалисты Greenpeace обнаружили повышенное содержание хлороводорода в воздухе в Листвянке – в 1,65-2,03 раза; в Ангарске – в 1,93 раза; в Иркутске – в 1,36-4,14 раза. Особенно важно, что это вещество обнаружено на берегу Байкала», – говорится в сообщении организации и отмечается, что хлороводород особо токсичен, занесен в список сильнодействующих ядовитых веществ, относится ко второму классу опасности и в высоких концентрациях обладает удушающим действием. При соединении с водой образует соляную кислоту. Традиционно выбрасывают хлороводород в атмосферу предприятия химической или фармацевтической промышленности.

Кроме того, в пробах воздуха была обнаружена сажа. В частности, 15 августа 2021 года в Иркутске были зафиксированы значения, превышающие ПДК в 1,4-2,7 раза. «Можно утверждать, что это последствия лесных пожаров в Сибири», – сообщает Greenpeace.