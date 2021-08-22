Иркутянка поцарапала и покусала полицейского в детской поликлинике

СУ СКР по Приангарью сообщило на официальном сайте о возбуждении уголовного дела по факту инцидента в детской поликлинике №1 в Иркутске – там женщина покусала и поцарапала полицейского.

По версии следствия, 11 августа женщина находилась в больнице со своей 2-летней дочерью. «В какой-то момент в очереди между двумя женщинами произошел конфликт. Спустя некоторое время на место прибыл сотрудник полиции. На законные требования участкового женщина отреагировала неадекватно, высказываясь в его адрес нецензурной бранью. Кроме того, она поцарапала полицейского и укусила за запястье, причинив ему телесные повреждения», – говорится в сообщении.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Применение насилия в отношении представителя власти», «Оскорбление представителя власти», санкции которых предусматривают до 5 лет лишения свободы и до 1 года исправительных работ соответственно.

Женщину доставили в следственный отдел для дачи показаний. Расследование продолжается.