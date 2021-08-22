Власти РФ выделили 153 млн руб. на ремонт Комсомольского проспекта в Усолье-Сибирском

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на своей странице в Instagram сообщил, что правительство РФ выделило 153 млн рублей дополнительно на ремонт Комсомольского проспекта в Усолье-Сибирском.

«Дополнительные средства на реконструкцию нам выделили из федерального бюджета. 153 миллиона рублей. Всего Иркутская область дополнительно получила более 720 миллионов. Благодарю Михаила Владимировича Мишустина за поддержку», – отметил глава региона.

На проспекте заменят асфальтовое покрытие, бордюрный камень и освещение. Появится 4-полосное движение и пешеходные дорожки. По всему периметру сделают благоустройство.

Работы пройдут в 3 этапа. Первый участок – от улицы Коростова до Ленина – отремонтируют уже в этом году. Асфальт должны заменить до 15 октября.