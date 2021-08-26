В будущее – с «Победой». Какие возможности предлагает технология сборного железобетона иркутскому загородному рынку

Еще пару лет назад «Победа» была малоизвестным, хоть и амбициозным стартапом. Сегодня технология сборного железобетона уверенно покоряет иркутский загородный рынок: производственные мощности уже с трудом поспевают за спросом, подталкивая бизнес к новому витку развития. Чем «Победа» привлекает частных и корпоративных заказчиков? Правда ли, что сегодня с таким конструктивом можно построить даже круглый дом? И почему дальнейшее развитие компании невозможно без стандартизации и унификации? Директор СК «Победа» Андрей Богданов и главный инженер Константин Скрябиков ответили на наши вопросы.
Возможно практически все
«Победа» еще совсем недавно была новинкой для иркутского загородного рынка, сегодня о ней знают многие. Конкурс «Дом с видом на будущее» – один из способов рассказать о технологии профессиональному сообществу, «показать товар лицом»?
Андрей: Да, нашей основной задачей было продвижение технологии «Победа» среди профессиональных участников рынка: архитекторов, проектировщиков. Нам хотелось познакомить профессионалов с возможностями сборного железобетона в малоэтажном строительстве.
Константин: Кроме того, было интересно увидеть свежий взгляд архитекторов на то, как можно работать с нашей технологией в разных сегментах, от «комфорта» до VIP, подсмотреть какие-то необычные решения, идеи. С несколькими участниками конкурса мы начали реализовывать совместные проекты – значит, главная цель достигнута. Мы всегда открыты для сотрудничества: новые идеи архитекторов для нас - всегда стимул для развития.
Есть стереотип, что сборный железобетон – это просто «коробка», какие уж тут архитектурные изыски. Тем не менее, необычных архитектурных решений на конкурсе было достаточно, а один из победителей конкурса предложил, например, проект круглого дома на базе конструктива «Победы». Как такое возможно?
Константин: Несущая основа, после того как она собрана, действительно, представляет собой некую «коробку», но в дальнейшем, при применении фасадных материалов, кровель, экстерьер становится более интересным.
Андрей: Панели можно комбинировать с другими материалами, светопрозрачными конструкциями, различными пристройками. Это дает возможность получать любые формы зданий и планировочные решения, возводить разные постройки – не только дома, но и бани, гаражи, барбекю-зоны, бассейны.
Но ведь у самой технологии есть какие-то ограничения: ширина и высота панелей, например?
Андрей: Мы постоянно модернизируем технологию. За последний год увеличили оконные проемы до 5 метров, подняли базовую высоту стеновой панели с 2,8 метра до 3,05. Изменился и максимальный размер пролета: если раньше он был 4,5 метра, то сейчас 6. Выпуск продукции на заводе-изготовителе уже отлажен. Но и 6 метров - не предел. Сейчас работаем над домом с панорамным остеклением, где ширина пролета составит 11 метров.
Рынок ждет от нас таких решений: потребителю нужны свободные, просторные планировки, хочется больше комфорта, пространства, света, воздуха. Поэтому, помимо пролетов, мы реализуем проекты со «вторым светом», угловыми проемами.
Константин: Недавно приняли решение о строительстве нового выставочного дома – в нем мы соберем все наши последние наработки. У заказчиков будет возможность увидеть все актуальные возможности технологии своими глазами.
Уже не стартап
О «Победе» на иркутском рынке стало известно в конце 2019 года. Тогда представители завода-изготовителя «Сибавиастрой» говорили о новом проекте как о перспективном стартапе. Этот этап уже в прошлом?
Андрей: Конечно, мы очень выросли за это время – и качественно, и количественно. С января произвели и построили уже 7 тыс. квадратных метров, до конца года планируем планируем еще почти 10. Сегодня «Победа» – это вполне рабочая бизнес-модель.
Константин: Технология показала свою работоспособность, сейчас переходим к стандартизации, наращиванию мощностей. Работаем над унификацией конструктивных элементов, увеличением производительности, масштабированием.
Дома, построенные по технологии «Победа», сегодня можно встретить почти на всех загородных направлениях вблизи Иркутска и Ангарска. Чем, на ваш взгляд, «Победа» привлекает людей?
Андрей: Долговечностью, фундаментальностью конструктива, сейсмостойкостью. Тем, что все изделия производятся на заводе, проходят контроль качества – это дополнительная гарантия. Для людей, сознательно выбирающих каменный дом, не дерево, это оптимальный вариант. Тот же монолит – и сложнее, и дороже.
А кирпич?
Андрей: Кирпич, может быть, сопоставим по цене, но есть определенный риск при производстве работ: очень многое зависит от качества «рук».
Константин: Конечно, привлекает в «Победе» и рекордная скорость строительства. Она складывается из скорости производства и скорости сборки. «Коробка» дома собирается за одну неделю. А уменьшение сроков изготовления самого домокомплекта – основной вопрос, над которым мы сейчас работаем.
Производство не поспевает за спросом?
Константин: Да, спрос сегодня объективно опережает предложение.
Андрей: Существующие производственные мощности загружены на 100%. Сейчас мы активно наращиваем их, чтобы выпускать больше продукции.
Раньше каждый дом, построенный по технологии «Победа», насколько мне известно, был сугубо индивидуальным: свой проект, свой домокомплект… Чем вызвано стремление к стандартизации, унификации?
Андрей: Стандартизация позволит, в первую очередь, увеличить выпуск изделий, повысить скорость работ. Конвейерная продукция всегда быстрее и дешевле. Мы определили порядка 15 стандартизированных решений – проверенных, с отработанной эргономикой, и включили их в каталог. Если же человек захочет индивидуальности: нестандартных изделий, пролетов – мы сможем их предложить, просто это будет несколько дороже и дольше, так как потребует отдельной работы конструктора, проектировщика, производителя.
Константин: Подход к проектированию у нас остается прежним: мы всегда идем от потребностей заказчика, от внутреннего пространства. Работаем над эргономикой помещений, чтобы на меньшей площади можно было получить максимум функционала и комфорта.
Какие решения вошли в каталог?
Константин: Одно- и двухэтажные дома площадью от 75 до 260 квадратов, со встроенными гаражами и без. В этом диапазоне у нас есть отработанные и реализованные решения для любого потребителя.
Андрей: Но надо понимать, что это не готовые модели, а, скорее, типоразмеры. Каждый из них в любом случае дорабатывается – в зависимости от потребностей заказчика. В одном и том же доме может быть, например, одна спальня, а может быть две.
Вы работаете не только с частными заказчиками, но и в сегменте В2В. Как развивается это направление?
Андрей: Иркутские девелоперы оценили технологию сборного железобетона: мы сегодня строим отдельно стоящие здания сразу для нескольких корпоративных заказчиков. Есть и более крупные подряды – например, по заказу одного девелопера, производим, поставляем, собираем дома площадью 200-260 квадратных метров для целого загородного поселка VIP-класса.
Константин: Более того, мы готовим и свой собственный поселок. Сейчас продумываем концепцию, до конца года планируем представить ее рынку. Все дома в новом поселке будут построены по технологии «Победа».
Вызовы – к лучшему
Спрос на загород в последние год-полтора зашкаливающий. Какие события подогревали интерес к «Победе»?
Андрей: Спрос, конечно, сильно зависит от внешних факторов. И речь не только о пандемии и опыте самоизоляции, который многих заставил обратить внимание на загород. Например, в прошлом году, когда прошла серия землетрясений, мы получили мощную волну интереса: люди звонили, встревоженные и полные решимости переехать из квартиры в многоэтажке в надежный, сейсмоустойчивый дом.
Есть и внешние факторы с куда менее позитивным влиянием – рост стоимости строительных материалов, например. Расскажите, что произошло с ценами за последнее время?
Андрей: Рост цен на стройматериалы был абсолютно неожиданным, непредсказуемым и очень бурным. Некоторые позиции выросли в два, в три раза. За счет этого произошло общее удорожание стройки: если раньше дом стоил, например, 5 миллионов, то сейчас он же – 7,5.
Константин: Конечно, это ударило по спросу. Кто-то заморозил свои планы, кто-то пересмотрел проект, выбрав более компактное по площади и доступное решение.
Рост цен – наверное, не единственный вызов, с которым компании пришлось столкнуться. Что еще создавало трудности?
Константин: Вторым серьезным вызовом стали ограниченные возможности производства, о которых мы уже упоминали. А третьим – погодные условия в мае-июне, которые мешали нам приступить к стройке: вести подготовительные работы, копать котлованы, заливать фундаменты. Из-за затяжных дождей все процессы в итоге сдвинулись почти на два месяца.
Андрей: Да, много с чем пришлось в этом году столкнуться. Но, проанализировав все эти вызовы, мы только укрепились в своем решении заняться технологизацией поизводства, унификацией конструктивных элементов – чтобы проще было и выпускать изделия, и складировать, и вывозить, и собирать. Поэтому – все, что ни делается, к лучшему!
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