В будущее – с «Победой». Какие возможности предлагает технология сборного железобетона иркутскому загородному рынку

Еще пару лет назад «Победа» была малоизвестным, хоть и амбициозным стартапом. Сегодня технология сборного железобетона уверенно покоряет иркутский загородный рынок: производственные мощности уже с трудом поспевают за спросом, подталкивая бизнес к новому витку развития. Чем «Победа» привлекает частных и корпоративных заказчиков? Правда ли, что сегодня с таким конструктивом можно построить даже круглый дом? И почему дальнейшее развитие компании невозможно без стандартизации и унификации? Директор СК «Победа» Андрей Богданов и главный инженер Константин Скрябиков ответили на наши вопросы.

Андрей Богданов (СК Победа). фото А. Федорова

Возможно практически все

«Победа» еще совсем недавно была новинкой для иркутского загородного рынка, сегодня о ней знают многие. Конкурс «Дом с видом на будущее» – один из способов рассказать о технологии профессиональному сообществу, «показать товар лицом»?

Андрей: Да, нашей основной задачей было продвижение технологии «Победа» среди профессиональных участников рынка: архитекторов, проектировщиков. Нам хотелось познакомить профессионалов с возможностями сборного железобетона в малоэтажном строительстве.

Константин: Кроме того, было интересно увидеть свежий взгляд архитекторов на то, как можно работать с нашей технологией в разных сегментах, от «комфорта» до VIP, подсмотреть какие-то необычные решения, идеи. С несколькими участниками конкурса мы начали реализовывать совместные проекты – значит, главная цель достигнута. Мы всегда открыты для сотрудничества: новые идеи архитекторов для нас - всегда стимул для развития.

Есть стереотип, что сборный железобетон – это просто «коробка», какие уж тут архитектурные изыски. Тем не менее, необычных архитектурных решений на конкурсе было достаточно, а один из победителей конкурса предложил, например, проект круглого дома на базе конструктива «Победы». Как такое возможно?

Константин: Несущая основа, после того как она собрана, действительно, представляет собой некую «коробку», но в дальнейшем, при применении фасадных материалов, кровель, экстерьер становится более интересным.

Андрей: Панели можно комбинировать с другими материалами, светопрозрачными конструкциями, различными пристройками. Это дает возможность получать любые формы зданий и планировочные решения, возводить разные постройки – не только дома, но и бани, гаражи, барбекю-зоны, бассейны.

Фото из архива компании

Но ведь у самой технологии есть какие-то ограничения: ширина и высота панелей, например?

Андрей: Мы постоянно модернизируем технологию. За последний год увеличили оконные проемы до 5 метров, подняли базовую высоту стеновой панели с 2,8 метра до 3,05. Изменился и максимальный размер пролета: если раньше он был 4,5 метра, то сейчас 6. Выпуск продукции на заводе-изготовителе уже отлажен. Но и 6 метров - не предел. Сейчас работаем над домом с панорамным остеклением, где ширина пролета составит 11 метров.

Рынок ждет от нас таких решений: потребителю нужны свободные, просторные планировки, хочется больше комфорта, пространства, света, воздуха. Поэтому, помимо пролетов, мы реализуем проекты со «вторым светом», угловыми проемами.

Константин: Недавно приняли решение о строительстве нового выставочного дома – в нем мы соберем все наши последние наработки. У заказчиков будет возможность увидеть все актуальные возможности технологии своими глазами.

Уже не стартап

О «Победе» на иркутском рынке стало известно в конце 2019 года. Тогда представители завода-изготовителя «Сибавиастрой» говорили о новом проекте как о перспективном стартапе. Этот этап уже в прошлом?

Андрей: Конечно, мы очень выросли за это время – и качественно, и количественно. С января произвели и построили уже 7 тыс. квадратных метров, до конца года планируем планируем еще почти 10. Сегодня «Победа» – это вполне рабочая бизнес-модель.

Константин: Технология показала свою работоспособность, сейчас переходим к стандартизации, наращиванию мощностей. Работаем над унификацией конструктивных элементов, увеличением производительности, масштабированием.

Константин Скрябиков (СК Победа). фото А. Федорова

Дома, построенные по технологии «Победа», сегодня можно встретить почти на всех загородных направлениях вблизи Иркутска и Ангарска. Чем, на ваш взгляд, «Победа» привлекает людей?

Андрей: Долговечностью, фундаментальностью конструктива, сейсмостойкостью. Тем, что все изделия производятся на заводе, проходят контроль качества – это дополнительная гарантия. Для людей, сознательно выбирающих каменный дом, не дерево, это оптимальный вариант. Тот же монолит – и сложнее, и дороже.

А кирпич?

Андрей: Кирпич, может быть, сопоставим по цене, но есть определенный риск при производстве работ: очень многое зависит от качества «рук».

Константин: Конечно, привлекает в «Победе» и рекордная скорость строительства. Она складывается из скорости производства и скорости сборки. «Коробка» дома собирается за одну неделю. А уменьшение сроков изготовления самого домокомплекта – основной вопрос, над которым мы сейчас работаем.

Производство не поспевает за спросом?

Константин: Да, спрос сегодня объективно опережает предложение.

Андрей: Существующие производственные мощности загружены на 100%. Сейчас мы активно наращиваем их, чтобы выпускать больше продукции.

Раньше каждый дом, построенный по технологии «Победа», насколько мне известно, был сугубо индивидуальным: свой проект, свой домокомплект… Чем вызвано стремление к стандартизации, унификации?

Андрей: Стандартизация позволит, в первую очередь, увеличить выпуск изделий, повысить скорость работ. Конвейерная продукция всегда быстрее и дешевле. Мы определили порядка 15 стандартизированных решений – проверенных, с отработанной эргономикой, и включили их в каталог. Если же человек захочет индивидуальности: нестандартных изделий, пролетов – мы сможем их предложить, просто это будет несколько дороже и дольше, так как потребует отдельной работы конструктора, проектировщика, производителя.

Константин: Подход к проектированию у нас остается прежним: мы всегда идем от потребностей заказчика, от внутреннего пространства. Работаем над эргономикой помещений, чтобы на меньшей площади можно было получить максимум функционала и комфорта.

Фото из архива компании

Какие решения вошли в каталог?

Константин: Одно- и двухэтажные дома площадью от 75 до 260 квадратов, со встроенными гаражами и без. В этом диапазоне у нас есть отработанные и реализованные решения для любого потребителя.

Андрей: Но надо понимать, что это не готовые модели, а, скорее, типоразмеры. Каждый из них в любом случае дорабатывается – в зависимости от потребностей заказчика. В одном и том же доме может быть, например, одна спальня, а может быть две.

Вы работаете не только с частными заказчиками, но и в сегменте В2В. Как развивается это направление?

Андрей: Иркутские девелоперы оценили технологию сборного железобетона: мы сегодня строим отдельно стоящие здания сразу для нескольких корпоративных заказчиков. Есть и более крупные подряды – например, по заказу одного девелопера, производим, поставляем, собираем дома площадью 200-260 квадратных метров для целого загородного поселка VIP-класса.

Константин: Более того, мы готовим и свой собственный поселок. Сейчас продумываем концепцию, до конца года планируем представить ее рынку. Все дома в новом поселке будут построены по технологии «Победа».

Фото из архива компании

Вызовы – к лучшему

Спрос на загород в последние год-полтора зашкаливающий. Какие события подогревали интерес к «Победе»?

Андрей: Спрос, конечно, сильно зависит от внешних факторов. И речь не только о пандемии и опыте самоизоляции, который многих заставил обратить внимание на загород. Например, в прошлом году, когда прошла серия землетрясений, мы получили мощную волну интереса: люди звонили, встревоженные и полные решимости переехать из квартиры в многоэтажке в надежный, сейсмоустойчивый дом.

Есть и внешние факторы с куда менее позитивным влиянием – рост стоимости строительных материалов, например. Расскажите, что произошло с ценами за последнее время?

Андрей: Рост цен на стройматериалы был абсолютно неожиданным, непредсказуемым и очень бурным. Некоторые позиции выросли в два, в три раза. За счет этого произошло общее удорожание стройки: если раньше дом стоил, например, 5 миллионов, то сейчас он же – 7,5.

Константин: Конечно, это ударило по спросу. Кто-то заморозил свои планы, кто-то пересмотрел проект, выбрав более компактное по площади и доступное решение.

Константин Скрябиков, Андрей Богданов (СК Победа). фото А. Федорова

Рост цен – наверное, не единственный вызов, с которым компании пришлось столкнуться. Что еще создавало трудности?

Константин: Вторым серьезным вызовом стали ограниченные возможности производства, о которых мы уже упоминали. А третьим – погодные условия в мае-июне, которые мешали нам приступить к стройке: вести подготовительные работы, копать котлованы, заливать фундаменты. Из-за затяжных дождей все процессы в итоге сдвинулись почти на два месяца.

Андрей: Да, много с чем пришлось в этом году столкнуться. Но, проанализировав все эти вызовы, мы только укрепились в своем решении заняться технологизацией поизводства, унификацией конструктивных элементов – чтобы проще было и выпускать изделия, и складировать, и вывозить, и собирать. Поэтому – все, что ни делается, к лучшему!

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