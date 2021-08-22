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Наименьшее за 2 месяца количество людей скончалось от коронавируса за сутки в Приангарье

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно информации на 22 августа, в Приангарье за минувшие сутки скончалось наименьшее за 2 месяца количество человек – 18.

Меньшее значение фиксировалось только 27 июня – тогда за день непосредственно от болезни умерли 14 человек, далее – отмечался рост смертности.

Заболели за последние сутки 395 человек, выздоровели – 363, в больницах области находятся 2,68 тысячи людей.

Всего с начала пандемии в Приангарье заболели 94,6 тысячи человек.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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