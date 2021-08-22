Здание на Розы Люксембург подтопило из-за дождя в Иркутске

Администрация Иркутска сообщила на официальном сайте, что в городе на улице Розы Люксембург подтопило подвал здания из-за дождя.

Из-за осадков произошло повышения уровня грунтовых вод, из-за чего и произошло подтопление. В настоящее время последствия дождя устраняет управляющая компания.

Кроме того, в городе сейчас откачивают воду с дорог, в частности, с проезжей части Карла Маркса, Октябрьской революции, Дзержинского, Сарафановской, Ленской, Марии Цукановой, убирается вода и с пешеходного перехода на пересечении улиц Октябрьской Революции и Карла Маркса.

В настоящее время ведется прочистка колодцев, решеток, системы ливневой канализации.