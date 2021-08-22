Минстрой предложил ввести налоговый вычет за аренду жилья в РФ

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России предложило ввести налоговый вычет за аренду квартир для развития данного рынка, пишет ТАСС.

«Задача включает в себя следующие мероприятия: предоставление налогового вычета на сумму в размере арендных платежей; субсидирование арендной платы до покрытия рыночного уровня арендных платежей наймодателю либо нанимателям», – цитирует издание паспорт программы.

Также Минстрой предлагает снизить государственные пошлины за регистрацию долгосрочного договора аренды и права собственности, создать цифровые инструменты для арендного рынка.

Кроме того, предложено создавать арендные дома и предоставлять землю для их возведения на льготных условиях.

Для улучшения жилищных условия граждан предлагается выдавать индивидуальные сертификаты на аренду. Предполагается, что к 2030 году ежегодный объем строительства арендного жилья в России достигнет 5 млн кв. метров.

Сейчас в России арендуют жилье 10% семей, в развитых странах – до 40%, в крупнейших мировых городах – 80%.