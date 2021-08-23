Азиатско-Тихоокеанский банк вошёл в тройку лидеров рейтинга лучших ипотечных программ на первичном рынке жилья в июле 2021

Портал «Выберу.ру» (входит в тройку финансовых маркетплейсов страны по посещаемости) присвоил АТБ второе место в рейтинге «Лучшие ипотечные программы на первичном рынке». По расчетам калькулятора «Выберу.ру» второе место в рейтинге занял тарифный план «Новостройка».

Аналитики портала «Выберу.ру» проанализировали ТОП 51-100 банков России по объемам розничных кредитных портфелей и рассчитали ТОП-20 выгодных вариантов для заемщиков. В расчет включались процентная ставка, сумма ежемесячных платежей и размер первоначального взноса. Помимо этого, учитывались сумма и срок кредита, условия досрочного погашения, скидки и дисконты, льготный период кредитования, а также надежность и значимость банка на рынке.

«Для нас важно, что ипотечное кредитование в АТБ занимает одно из лидирующих мест не только на рынке, но и в самом банке. Мы постоянно совершенствуем программы кредитования, так как покупка недвижимости – это не только долгосрочное инвестирование в будущее, но и выбор надежного финансового партнера, который проходит с заемщиком весь путь от выбора жилья до внесения ежемесячных платежей. Сейчас в ряде регионов у нас действует несколько центров ипотечного кредитования, что значительно облегчает взаимодействие банка и клиента. Но мы заботимся не только о тех, кто принял решение оформить ипотеку, но и о тех, кто, возможно, оформил ее раньше. Мы готовы рефинансировать действующую ипотеку, оформленную в любом банке, на своих более выгодных условиях», - прокомментировал директор департамента развития каналов дистрибуции Николай Мальнев.

Ипотечная программа АТБ «Новостройка» - это приобретение квартиры на этапе строительства. Кредит можно оформить на квартиру по ставке 9,2%; на апартаменты - 9,2%; и на таунхаус - 10,2%.

Также АТБ является участником государственных программ ипотечного кредитования и предоставляет своим клиентам возможность приобретения строящихся объектов недвижимости на Дальнем Востоке с использованием ипотечного кредита под ставку 2%.

Специалисты АТБ готовы помочь в оформлении документов, в поиске надежного застройщика, а также сопроводить сделку на заключительном этапе купли-продажи.

Оформить заявку на ипотеку можно как в отделении банка, так и удаленно. Вся информация о действующих тарифных планах, предложениях, необходимых документах, тарифах и скидках здесь.

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